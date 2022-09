Savona, l'8 ottobre la presentazione del libro "Il meglio tempo 1893 - la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna"

Sabato 8 ottobre, alle ore 16.30 nella fortezza Fortezza del Priamàr di Savona, presso i locali della Cappella del Commissario (causa lavori all’impianto elettrico non sarà possibile accedere agli ascensori), si terrà l'incontro con il Prof. Enzo Barnabà, autore de "Il meglio tempo 1893 - la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna".

L'evento, a cura del Sodalizio Siculo Savonese "Luigi Pirandello" in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri Sezione Sabazia e ANPI, sarà presentato da Giulio Giraud.

Nel 1893, quando gli iscritti al Partito socialista si contano in alcune decine di migliaia, in Sicilia ha luogo un’imponente quanto tumultuosa crescita delle organizzazioni legate ai Fasci dei Lavoratori che, a fine anno, giunsero – si disse allora – ad avere 300mila aderenti, dando vita forse al “più grande movimento popolare del XIX secolo in Europa dopo la Comune”, è stato sostenuto, che impressionò i contemporanei e che ha lasciato tracce non trascurabili in Sicilia e nell’intero Paese.

La cittadinanza è invitata a partecipare.