Savona: nuovi orari del Mercato Civico, nel weekend apertura fino alle 22

I nuovi orari prevedono l'apertura dal lunedì al giovedì dalle 6.30 alle 15, il venerdì e il sabato orario continuato fino alle ore 22. Orari che vanno verso una visione del Mercato Civico come spazio dove trascorrere del tempo e di consumare cibi e bevande sul posto sia in pausa pranzo (per questo l'orario è stato esteso fino alle 15) sia per un aperitivo lungo.