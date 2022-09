Sicurezza a Toirano, il sindaco De Fezza: "Attenersi a fatti reali ed oggettivi prima di formulare facili allarmismi"

"Ritengo sia fondamentale che, in un periodo storico difficile come questo, le istituzioni prima e la politica poi mantengano delle posizioni di equilibrio e soprattutto si attengano a quelli che sono i fatti reali ed oggettivi prima di formulare facili allarmismi che rischiano di destabilizzare l'equilibrio già precario della situazione socio economica del paese". Così Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano, in merito alla discussione sul tema della sicurezza nel paese da lui amministrato.

"In Consiglio comunale si è dibattuto parecchio sul tema sicurezza e come maggioranza abbiamo esplicitato quelle che sono le azioni che abbiamo già intrapreso e quelle future - spiega ancora il primo cittadino - il tutto calibrato sui dati oggettivi sulla sicurezza fornitici da quelli che sono gli organi per primi preposti: gli organi di polizia. Sommati a quelle che sono le esigenze di Toirano, un comune comunque con una viabilità importante ed un traffico veicolare sempre crescente. Per altro con soddisfazione espressa pubblicamente dalla minoranza".

"Ora, leggere che si mette sullo stesso piano l'episodio dei furti perpetrato ieri a danno di un cittadino con un problema generalizzato di pubblica sicurezza credo sia inopportuno e poco consono a quelle che è la reale situazione in cui viviamo" sottolinea ancora il sindaco toiranese.

"Saputo dell'episodio, abbiamo subito messo in guardia i nostri cittadini, tanto che non abbiamo notizia di altri episodi. Invece che invocare pericoli infondati, credo che la politica debba fare un'analisi oggettiva e senza preconcetti e in caso di neccesità essere pronta ad attivarsi con mezzi leciti e consoni e coadiuvati dalle forze dell'ordine che operano sul territorio" ha infine concluso De Fezza.