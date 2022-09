Toirano, la sicurezza in paese approda in Consiglio comunale. Il consigliere Bianco: "Troppi disagi che non possiamo permetterci"

Si è parlato del tema della sicurezza in paese nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Toirano. A sollevare la questione è stato il consigliere di minoranza Roberto Bianco, che ha proposto all'amministrazione di verificare la possibilità di introdurre un servizio di vigilanza privata quantomeno per le ore notturne:

"Ho presentato questa interrogazione il 4 agosto e avrei preferito una risposta più veloce vista l'urgenza del problema - ha spiegato l'esponente di minoranza - a Toirano stanno succedendo troppe cose che non vanno a livello di sicurezza, troppi disagi che non possiamo permetterci e che non voglio che si verifichino nel mio paese".

Il consigliere Bianco fa riferimento ad una serie di furti ai danni di auto e abitazioni, ma anche ad atti di vandalismo: "Come minoranza mi sto impegnando molto per tenere alta l'attenzione su questa tematica, ma trovo che il paese sia abbandonato: il sindaco è assente, delega troppo al suo staff esterno e non si rende conto di quella che è la situazione. Non si può pensare che il tema della sicurezza sia solo di competenza delle forze dell'ordine, che stanno facendo comunque facendo il possibile: serve anche il contributo della politica".

Tra gli esempi citati da Bianco anche quello dell'ex Istituto Psico-Pedagogico: "Molti cittadini notano luci accese all'interno dello stabile abbandonato, fiammelle accese e quant'altro - evidenzia il consigliere d'opposizione - c'è la necessità che l'amministrazione controlli cosa accade al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini".

La maggioranza ha replicato alle considerazioni del consigliere Bianco informando sul ripristino di alcune telecamere di videosorveglianza ed evidenziando come dal confronto con il comandante della stazione carabinieri di Borghetto Santo Spirito sia emerso che gli autori dei reati sul territorio comunale risultino tutti identificati e assicurati alla giustizia. Sull'ex istituto è stato invece riferito di sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine che non hanno fatto emergere particolari criticità e nemmeno la presenza di persone all'interno della struttura. Inoltre è stato sottolineato come dallo scorso primo settembre, con l'arrivo del nuovo comandante, sia stata potenziata la Polizia Locale che ad oggi può contare su tre unità.