L'Usd Cengio e il fratello Tarik aspettano il ritorno di Aissan Chamhi: "Di una cosa puoi essere certo: io e la nostra famiglia siamo qui per te" (VIDEO)

L'intera provincia di Savona in queste ore attende di avere buone notizie sulle sorti di Aissan Chamhi, il ragazzo ventiduenne di cui si sono perse le tracce martedì scorso, 27 settembre.

L'auto del ragazzo è stata ritrovata nella zona del Prolungamento, a Savona, con gli effetti personali del giocatore del Cengio.

Già perchè Aissan è tesserato proprio per la società granata, con mister Marian, la dirigenza e i compagni di squadra speranzosi di riabbracciarlo nel più breve tempo possibile. Un compagno in particolare, il fratello Tarik, ha lanciato un commovente appello ad Aissan per fare un fare un rapido e sicuro rientro a casa.

Il sodalizio valbormidese ha invitato ogni persona che possa avere delle informazioni a segnalarle con tempestività: "La società, in questo momento è vicino a Tarik e alla sua famiglia e chiede aiuto a tutte le persone che magari hanno qualche informazione su Aissan Chahmi di contattare subito le autorità. Tutti insieme lo possiamo trovare".