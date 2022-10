Cadavere rinvenuto in mare al largo di Savona: potrebbe trattarsi del 22enne scomparso

Potrebbe essere di Aissam, il ragazzo di cui non si hanno più notizie dallo scorso 27 settembre quando si è allontanato dal lavoro senza lasciare indicazioni su dove fosse diretto salvo poi ritrovare gli inquirenti la sua auto nei pressi della zona del Prolungamento a Savona con altri effetti personali, il corpo recuperato in mare intorno alle 13 di quest'oggi, sabato 1 ottobre.

Ad accorgersi del cadavere riverso in acqua sono stati gli uomini della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco che proprio nella giornata odierna avevano previsto un'ulteriore attività di ricerca per scandagliare il fondale marino dopo che le ricerche da terra e coi droni erano state sospese a circa ventiquattr'ore dal lancio dell'allarme per la sua scomparsa.