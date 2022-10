UNA patrocina il Master in Comunicazione Turistica ed Enogastronomica Mario Soldati di Torino, eccellenza della formazione del settore

UNA, Aziende della Comunicazione unite, e il Master Mario Soldati in Comunicazione Turistica ed Enogastronomica di Torino siglano una collaborazione per formare i professionisti della comunicazione in entrambe i settori: la quarta edizione, inaugurata il 23 settembre presso il Collegio San Giuseppe, avrà infatti il patrocinio dell’Associazione. Una presenza che si unisce ad altre di grande prestigio, quali DISAFA, Università degli Studi di Torino, GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica, AISPiemonte, Associazione Italiana Sommelier, e Centro Pannunzio, con la collaborazione della Camera di Commercio di Torino e Fondazione CRT.

Il Master è dedicato alla figura di Mario Soldati, anticipatore e precursore della narrazione di cibo e vini, intesi come elemento fondamentale per la comprensione di un territorio e della sua gente. Il turismo e l’enogastronomia sono settori con realistica e auspicabile capacità di crescita nel panorama economico nazionale e anche aree professionali dove l’opportunità di inserimento è reale. Per questo il Master si propone di formare giornalisti e addetti stampa, blogger e comunicatori on line, social media manager, destination manager, food & wine manager, organizzatori di eventi e responsabili in marketing turistico, tenendo conto dell’evoluzione costante del mercato. A garanzia del percorso formativo è stato selezionato un corpo docente esclusivamente composto da affermati professionisti del settore con provata esperienza nell’insegnamento.

“Il patrocinio di UNA al Master Mario Soldati di Torino è la testimonianza di quanto l’associazione delle aziende della comunicazione creda nel turismo e nell’enogastronomia quali settori trainanti per lo sviluppo e l’economia del Paese”, afferma Davide Arduini, Presidente di UNA. “Intraprendere questo viaggio al fianco di realtà riconosciute e di prestigio a livello nazionale significa per noi offrire il nostro contributo per l’arricchimento e la valorizzazione dell’offerta culturale di cui il territorio italiano è capace”.

“L’ingresso di UNA nel panel delle realtà che sostengono il Master Mario Soldati è per noi motivo di grande soddisfazione. Riteniamo infatti il mondo delle agenzie di comunicazione uno scenario strategico per le risorse che andiamo a formare con il nostro progetto” afferma Guido Barosio Direttore Didattico del Master. “I professionisti del futuro dovranno infatti interagire prioritariamente con strutture agili e dinamiche nell’intercettare il mercato, portatrici di una contemporaneità tecnologica, operativa e strutturale. Perché le agenzie si impongono solo se ottengono risultati concreti e misurabili, esattamente quelli che sono, e saranno, gli obiettivi dei nostri allievi”

Il Master è iniziato il 23 di settembre con una lezione inaugurale presso il Collegio San Giuseppe di Torino alla presenza del direttore Guido Barosio, del presidente UNA Davide Arduini e della delegata territoriale Serena Fasano, della coordinatrice Mara Antonaccio, del Professore Pier Franco Quaglieni del Centro Pannunzio (che ha portato un bellissimo ricordo di Mario Soldati) e di Guido Cerrato per la Camera di Commercio: 5 mesi di frequenza online e in presenza, più di 100 ore di lezione, 12 docenti del mondo della comunicazione, 2 sedi, 3 aree tematiche, una tesi finale e la certezza di aver messo un tassello importante al proprio percorso professionale.

MASTER MARIO SOLDATI

Per informazioni ed approfondimenti:

Web: https://www.mastermariosoldati.it/

Email: mastercomunicazione2020@gmail.com

Mob.: 339 8936289

FB: Master Mario Soldati

UNA

UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, nasce nel 2019 per incorporazione di ASSOCOM e UNICOM. Obiettivo di UNA è rappresentare una realtà nuova, innovativa e unica, in grado di rispondere alle ultime esigenze di un mercato sempre più ricco e in fermento. Un progetto importante per dare vita ad una realtà completamente nuova e fortemente diversificata. Attualmente conta oltre 240 aziende associate operanti in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail. All’interno dell’Associazione vivono HUB specifici per assicurare tavoli di lavoro verticali e condivisioni di best practice. UNA è socia in tutte le Audi, è iscritta all’EACA (Associazione Europea delle Imprese di Comunicazione) e a ICCO (International Communications Consultancy Organisation), è socia fondatrice di Pubblicità Progresso ed è socia dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria).