Albenga: la Polizia Locale annuncia controlli con Autovelox a ottobre e novembre

Continua la campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza nel territorio del Comune di Albenga.

Il Comando di Polizia Municipale comunica pertanto l'elenco delle strade in cui si effettueranno i controlli di velocità con apparecchiatura Autovelox e su cui saranno realizzati presidi di polizia stradale con l’ausilio di tale strumento di rilevazione nel periodo di ottobre e novembre 2022.

"Si coglie l'occasione per raccomandare a tutti gli utenti della strada il rispetto puntuale delle regole imposte dal legislatore, e ciò allo scopo precipuo di prevenire le condotte pregiudizievoli della sicurezza delle persone" evidenziano dal comando ingauno.

La mappa delle strade in cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente.