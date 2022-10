Caro Bollette, anche le Officine Solimano 'tremano'. Presidente Nasuti: "Circa il 300% di aumento, diventerà un problema"

"Abbiamo circa il 300% di aumento. Diventerà un problema". A dirlo è il presidente del Consorzio Officine Solimano Gianluca Nasuti a margine della presentazione della stagione artistica in merito al caro bollette che sta già colpendo la casa delle tre associazioni, Nuovo Filmstudio, Cattivi Maestri e Raindogs, che per le loro attività, dal cinema, al teatro, alla musica, di per sè hanno bisogno di un quantitativo importante di energia elettrica.

"È un problema e le bollette sono già arrivate, noi consumiamo tanto e stiamo facendo anche un po di riflessioni per renderci autonomi - ha continuato Nasuti - è un tema che coinvolge tutti e che ci mette in grossissima difficoltà con le sorprese che saranno mensili, bimestrali, trimestrali".

"Siamo disarmati su questo, finchè non abbiamo numeri certi e inciderà anche il clima, per adesso non sono previste riduzioni delle attività, ma nulla è da escludere, speriamo di no - puntualizza il presidente del Consorzio Officine Solimano - Tra le tre associazioni si spendeva circa 1200 euro al mese ora la singola associazione paga quella cifra, soprattutto il FilmStudio".