Tutto pronto per la ripartenza della stagione culturale delle Officine Solimano: nel 2023 festeggeranno 10 anni

10 anni e non sentirli. Nel 2023 il Consorzio Officine Solimano compie una decade e ieri è stato presentato un calendario ricco di eventi per dar vita così ad una vera e propria ripartenza post Covid.

"L’autunno è il periodo in cui si definiscono le stagioni artistiche e i progetti che accompagneranno le associazioni del Consorzio per i prossimi 12 mesi - ha detto il presidente Gianluca Nasuti - Quest’anno, alla normale attività, si aggiunge la frenesia data dall’immaginare, finalmente, una stagione piena, completa, priva di limitazioni. Questa “sensazione primaverile” ci ha convinto a rivedere la nostra immagine attraverso un nuovo logo che mette in evidenza le attività delle nostre associazioni - il cinema, il teatro e la musica - e la sinergia che le lega. Stiamo, inoltre, rinnovando il nostro sito per renderlo più accessibile e accattivante".

"Il prossimo anno saranno 10 anni di lavoro insieme all’interno della struttura Officine Solimano (ma il progetto nasce ben prima) e, seppur nell’autonomia di ciascuno di noi, continuiamo a riuscire a condividere uno spazio, non sempre semplice da gestire, facendo grandi numeri e centinaia di eventi, con spettatori di generi età e provenienza diversa - ha continuato Nasuti. Più di prima, forse anche in risposta agli anni di chiusura dai quali stiamo uscendo, abbiamo progetti dedicati ai giovani: incontri per parlare di musica, abbonamenti estremamente vantaggiosi, una programmazione per le scuole ricchissima. E’ da loro che vogliamo partire per ri-partire".

"E' un luogo simbolo per la città, ci sono persone che ci hanno creduto fin dall’inizio e l’hanno fatto nascere e anche noi crediamo molto in questo progetto culturale - ha detto l'assessore alla cultura Nicoletta Negro - La città ha bisogno di essere riconnessa con la cultura, con le attività teatrali, musicali, cinematografiche, e le attività con i bambini".

I NUMERI

Presenze nella stagione passata

Il Nuovofilmstudio ha raggiunto quasi 12.000 spettatori, coinvolto 1400 soci Nuovofilmstudio/Arci (di cui 300 sostenitori) e realizzato 850 proiezioni. Inoltre, il progetto scuola sostenuto dalla Fondazione De Mari partito ad aprile, in chiusura anno scolastico, con proiezioni in sala, laboratori in aula e PCTO (ex alternanza scuola e lavoro), ha coinvolto 630 studenti in sala cinematografica, 175 in aula per laboratori di cortometraggi, 43 sui percorsi di alternanza scuola e lavoro. Per il patto di sussidiarietà GenereAzioni sostenuto da Regione Liguria 300 spettatori in sala. La rassegna estiva Cinema in Fortezza ha coinvolto 6000 spettatori.

I Cattivi Maestri hanno totalizzato 1300 spettatori, 130 soci e 80 giornate di spettacolo, 1000 studenti nella rassegna scolastica (Progetto Holden con la Fondazione De Mari, tra presenza e online) e 150 allievi (oltre a specifici laboratori scolastici – Isforcoop, Liceo Della Rovere - o per le fasce più deboli, i nostri corsi sono stati gratuiti grazie al Progetto Inclusione della Regione Liguria); 3000 spettatori nelle rassegne estive Wroom Teatro (con la Fondazione De Mari e i comuni della provincia di Savona)e Teatro sul Prato (con il Comune di Savona, Coop Liguria e la Regione Liguria per il Patto di sussidiarietà a contrasto della Povertà educativa).

La Raindogs House, ha totalizzato 6600 presenze in 90 giornate di spettacolo, con 1800 soci di cui 50 sostenitori. Nella rassegna estiva in 6 date, Riviera Jazz and blues festival, realizzata grazie alla Fondazione De Mari, Coop Liguria e alcuni comuni della Provincia di Savona, ha totalizzato più 2000 presenze. Ci sono, inoltre, le serate dedicate allo swing e gli appuntamenti tematici dedicati ai giovani come Parliamo di musica e Raindogs Band che hanno coinvolto circa altri 700 partecipanti.

Contratti in essere

Nuovofilmstudio

2 full time a tempo indeterminato; 3 part time a tempo indeterminato; 6 volontari attivi regolarmente sulle attività istituzionali

Cattivi Maestri

I contratti attivi per il teatro sono 2 part time a tempo indeterminato e, da settembre 2022, 2 part time a tempo determinato. Inoltre, 2 collaboratori tra il personale artistico e 5 soci volontari attivi.

Raindogs House

3 part time a tempo indeterminato; 8 volontari attivi regolarmente sulle attività istituzionali

NUOVOFILMSTUDIO - CALENDARIO PROSSIME ATTIVITÀ’

4-5 ottobre Il pataffio di Francesco Lagi con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea Italia/Belgio 2022, 117’ Arte al Cinema - stagione 2022/2023 Tiziano. L’impero del colore diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato; scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle Italia 2022, 90’ Introduzione a cura di FAI Giovani Savona

11-12 ottobre Il Cinema Ritrovato. Al cinema - in collaborazione con la Cineteca di Bologna Psyco (Psycho) di Alfred Hitchcock con Janet Leigh, Anthony Perkins, Vera Miles USA 1960, 109’ Royal Opera House al Cinema - 2022/2023 Aida di Giuseppe Verdi regia di Robert Carsen, dirige Antonio Pappano introduzione a cura di Emanuela Ersilia Abbadessa

18-19 ottobre Il signore delle formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco Italia 2022, 130’ Jane by Charlotte (Jane par Charlotte) di Charlotte Gainsbourg con Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg Francia 2021, 90' 20 ottobre Royal Opera House al Cinema - 2022/2023 La bohème di Giacomo Puccini regia di Richard Jones, dirige Kevin John Edusei introduzione a cura di Emanuela Ersilia Abbadessa

25-26 ottobre Il castello errante di Howl (Hauru no ugoku shiro) di Hayao Miyazaki Giappone 2004, 119' Memoria di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton Colombia/Tailandia 2021, 136’ - in lingua originale con sottotitoli in italiano Eventi futuri con ospiti, date da fissare “La dolce bellezza” “Mondovisioni” i documentari dell’Internazionale in collaborazione con Find the cure " Rassegna film di montagna" in collaborazione con Cai Savona e associazione "Finalmente Speleo"

Progetto scuole 2022/2023 da calendarizzare.

CATTIVI MAESTRI -CALENDARIO STAGIONE 22 23 (la stagione per le scuole è online) STAGIONE TEATRO SERALE

Sabato 15 ottobre, ore 20.30 Prima dell’alba Di e con Annapaola Bardeloni

Sabato 29 ottobre, ore 20.30 Il vecchio e il male Stand up comedy con Daniele Raco

Sabato 12 novembre, ore 20.30 L’altro mondo - piccole storie di cambiamento Mulino ad arte Sabato 19 novembre, ore 20.30 Corpi impuri, fenomenologia delle mestruazioni Di e con Marinella Manicardi

Venerdì 25 novembre, ore 20.30 Volevo vedere il cielo Di Massimo Carlotto, compagnia L’effimero meraviglioso Venerdì 9 dicembre, ore 20.30

Sabato 10 dicembre, ore 20.30 Una cena d’addio Onda Larsen

Sabato 14 gennaio, ore 20.30 Chi è l’ultimo? Stand up comedy con Fabio Fiori

Venerdì 27 gennaio, ore 20.30 Nomi di carta Associazione Baba Jaga

Sabato 11 febbraio, ore 20.30 The problem Arete Ensemble

Sabato 25 febbraio, ore 20.30 Horror Vacui - un’indagine paranormale vera all’85% Straligut Teatro

Sabato 11 marzo, ore 20.30 I monologhi della vagina Cattivi Maestri

Sabato 25 marzo, ore 20.30 Vuoti d’amore NoveTeatro

Venerdì 14 aprile, ore 20.30 Il Gran consiglio Di e con Tom Corradini Sabato 6 maggio, ore 20.30 Senza voce di Annapaola Bardeloni. Cattivi Maestri Teatro

RAINDOGS HOUSE – PROSSIMI APPUNTAMENTI

Per la nuova stagione abbiamo già tanti concerti fissati, qui trovate il calendario dei primi due mesi:

Sabato 8 ottobre - Inaugurazione stagione! The Fleshtones / Super Rock from USA Martedì 11 ottobre - Chris Eckman Electric Trio / Folk Rock from USA

Venerdì 14 ottobre - Demented Are Go / Punk - Psychobilly pioneers from UK/DE

Sabato 15 ottobre - Fulu Miziki / Ecofriendly Afrofuturistic Punk from Congo

Martedì 18 ottobre Dal:um / Traditional and Experimental music from South Corea

Venerdì 21 ottobre Viclarsen ( ITA ) + Radiant. ( FR) / Experimental Rock

Sabato 22 ottobre WorldService Project / Jazz Punk Rock from UK

Martedì 25 ottobre White Hills / Psychedelic Rock from USA

Venerdì 28 ottobre Dommengang / Stoner Rock from USA

Sabato 29 ottobre MGZ "Vale Tutto" live + Alcalde De La Noche / Synth Pop - Freak Dance from ITA Domenica

30 ottobre PM Warson & Band / Rhythm & Blues from UK Lunedì

31 ottobre Halloween Night w/ L'Esperimento del Dr. K + The Dick Dastardly / Punk Rock from ITA

Venerdì 4 novembre Barche a Torsio + Carcharodon / Brutal Folk Zeneise - Sludge Metal from ITA

Sabato 5 novembre Fine Before You Came / Emo-Core - Post-Rock from ITA Venerdì 11 novembre Milanoans / Swing from ITA

Sabato 12 novembre Dj Harrison / Jazz - Hip-Hop from USA

Martedì 15 novembre Idris Ackamoor ☥ The Pyramids / Spiritual Jazz - Afrobeat from USA

Venerdì 18 novembre Jazz The Rhyme w/ Raindogs NoStars Band/ Open Mic - Rap - Funk

Sabato 19 novembre Goodbye, Kings / Instrumental Cinematic Post Rock from ITA Martedì 22 novembre Whitney K / Avant Folk Rock from CAN

Venerdì 25 novembre The Gang / Combat Folk Rock from ITA

Sabato 26 novembre Dj Set Trash Anni 90 con Silvia e Camilla.