Addio a Renata Minuto, pittrice e ceramista savonese

Saranno celebrati venerdì 7 ottobre alle ore 10 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico a Savona i funerali di Renata Minuto, nota pittrice e ceramista savonese scomparsa ieri sera, 4 ottobre, all'ospedale San Paolo, dov'era ricoverata da qualche giorno. Classe 1934, era considerata una delle artiste liguri più importanti della sua generazione e apprezzata anche fuori dai confini regionali.

Al suo attivo innumerevoli riconoscimenti e mostre un po' in tutta Italia, di cui molte dedicate ai papi savonesi o all'iconografia mariana. Proprio un suo grande bassorilievo ceramico dedicato a Nostra Signora della Misericordia fu donato dalle confraternite savonesi a Giovanni Paolo II: grazie anche all'interessamento dell'amico monsignor Raffaello Lavagna, Minuto divenne così la prima artista donna ad avere un'opera esposta nei Giardini Vaticani.

In città si possono ammirare due sue ceramiche dedicate alla Vergine: una sotto il Palazzo delle Azzarie al Santuario, l'altra nel giardino delle confraternite all'ombra della Torre del Brandale. Non vanno dimenticate le sue opere dedicate agli angeli, agli stemmi, ai mestieri, alle porte e ai paesaggi liguri. Innumerevoli le collaborazioni con associazioni e istituzioni savonesi, in primis la Diocesi, per cui realizzò, fra l'altro, nel 2015 il logo del comitato per il bicentenario dell'incoronazione della statua di Nostra Signora di Misericordia da parte di Pio VII.