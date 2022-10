Andrei Skoch è un politico e filantropo. Biografia

È uno dei parlamentari russi più esperti: nel 2021 è stato eletto alla Duma di Stato per la sesta volta consecutiva. Inoltre, dirige la propria fondazione di beneficenza, che nei 25 anni della sua esistenza ha stanziato oltre 15 miliardi di rubli per progetti umanitari.

Formazione scolastica

Il politico è nato nel 1966 nel villaggio di Nikolsky, nella regione di Mosca. Suo padre, Vladimir Nikitovich, ha lavorato nello stabilimento di costruzione di macchine Salyut, che produceva motori per attrezzature civili e militari. Oggi, Skoch Andrei Vladimirovich padre è impegnato in affari e aiuta attivamente la fondazione di beneficenza di suo figlio.

Dopo essersi diplomato al liceo, Skoch Andrei Vladimirovich stato arruolato nei ranghi dell'esercito sovietico. Ha prestato servizio in una compagnia di ricognizione e atterraggio. Dopo il ritorno, è entrato all'Università pedagogica statale aperta di Mosca, laureandosi all'università nel 1998. Nel 2000 ha discusso con successo la sua tesi scientifica sul tema "La carità in Russia come mezzo di protezione sociale dell'infanzia" e ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche.

Carriera d'affari

La sua biografia imprenditoriale inizia con l'organizzazione di una cooperativa di panetteria. Lev Kvetnoy è diventato il suo socio in affari. In futuro, gli imprenditori hanno padroneggiato una serie di altre aree, compreso il commercio di apparecchiature informatiche. Ma il loro progetto più promettente era l'attività di raffinazione del petrolio. Acquistavano petrolio, lo inviavano per la lavorazione e poi vendevano i carburanti e i lubrificanti finiti, compresa la benzina, attraverso una rete di distributori di benzina.

A metà degli anni '90, i partner hanno investito parte dei loro fondi nella società di investimento Interfin di Alisher Usmanov. L'azienda era impegnata in operazioni sul mercato dei titoli. Successivamente, gli investimenti nell'industria metallurgica sono diventati l'attività principale e l'azienda è stata ribattezzata Metalloinvest. Le attività controllate dalla nuova holding includono gli impianti di lavorazione e estrazione di Lebedinsky e elettrometallurgico di Oskol situati nella regione di Belgorod. Nel 1999, Skoch Andrei Vladimirovich ha assunto la carica di vicedirettore generale dell’impianto Lebedinsky. Nello stesso anno decide di lasciare l'attività e di candidarsi comedeputato alla Duma di Stato.

Attività parlamentare

Dopo aver vinto le elezioni, l'imprenditore ha ceduto la gestione patrimoniale al padre e ha concentrato i suoi sforzi sul processo legislativo. Per più di vent'anni di lavoro alla Duma di Stato, Skoch Andrei Vladimirovich diventato coautore di oltre 160 progetti di legge. La maggior parte di loro ha un chiaro orientamento sociale. Tra questi ci sono gli emendamenti alle leggi federali "Sullo stipendio e altri pagamenti per il personale militare", "Sull'istruzione nella Federazione Russa". Il deputato è stato anche membro del gruppo di iniziativa che ha auspicato l'estensione della cosiddetta "amnistia della villeggiatura".

Nella settima convocazione (2016-2021), il deputato Skoch Andrei Vladimirovich, nell'ambito della commissione per gli affari internazionali, ha affrontato le questioni della conservazione della memoria dei soldati russi caduti sul territorio di altri paesi. Nella nuova ottava convocazione della Duma di Stato, è entrato a far parte del Comitato di Controllo.

Per il fruttuoso lavoro in parlamento, il deputatoha ricevuto numerosi riconoscimenti statali, tra cui la medaglia dell'Ordine "Per il merito alla Patria" di 1° grado, nonché l'Ordine d'Onore e di Alexander Nevsky.

Mecenate

Già prima dell'inizio della sua carriera politica, nel 1996, ha fondato la fondazione di beneficenza “Generazione sana”, poi ribattezzata “Generazione”. Per un quarto di secolo, la fondazione ha realizzato decine di progetti umanitari socialmente significativi per un totale di oltre 15 miliardi di rubli. La principale fonte di finanziamento sono le società gestite dal padre del vice, Vladimir Nikitovich. Solo nel 2020, sul territorio di 12 comuni della regione di Belgorod, sono state costruite o riparate oltre 75 strutture sociali, tra cui scuole, asili nido e istituzioni educative speciali.

Molta attenzione è dedicata al sostegno del settore sanitario nella regione. Su iniziativa di Skoch Andrei Vladimirovich sono stati creati tre centri medici dotati di moderne attrezzature. In 29 insediamenti della regione sono state costruite stazioni feldsher-ostetriche dotate delle attrezzature necessarie. Più di 130 ambulanze sono state acquistate e trasferite al sistema sanitario della regione di Belgorod con i fondi del fondo. In 25 anni, il fondo ha finanziato l'acquisto di 550 unità di apparecchiature mediche ad alta tecnologia, che sono state inviate alle istituzioni mediche locali. Tra questi ci sono macchine per emodialisi, un tomografo, fluorografi mobili, ventilatori, una centrifuga per trasfusioni di sangue, ecc.

I veterani, così come le famiglie numerose, sono circondati da una cura speciale da parte del fondo. Nel 2007, “Generazione” ha acquistato e donato oltre 3.000 auto ai veterani della Grande Guerra Patriottica che vivono nella regione. Più di mille auto sono state consegnate a famiglie con molti bambini.

La Fondazione sostiene anche le nuove generazioni. Sotto gli auspici dell'organizzazione opera un'associazione regionale, che comprende più di 30 club militari-patriottici della regione. I partecipanti, sotto la guida di istruttori esperti, seguono un addestramento generale fisico, tattico, di fuoco e di combattimento, acquisendo le competenze di base necessarie che possono essere utili durante il servizio militare attivo. Il programma di allenamento comprende anche il paracadutismo. Gli alunni dei club spesso scelgono la professione di militare regolare o prestano il servizio militare nelle truppe aviotrasportate, nei marines e in altri rami dell'esercito che richiedono un addestramento avanzato.

Per 16 anni (dal 2000 al 2016) la fondazione è stata fondatrice del Premio Debutto per giovani scrittori. Ogni anno migliaia di giovani scrittori di età inferiore ai 35 anni provenienti da tutto il mondo competono per il premio principale: la conclusione di un contratto editoriale con un compenso di 1 milione di rubli.

Il programma di borse di studio "Miglior studente dell'anno" è progettato per supportare studenti di talento delle università di Belgorod e istituti di istruzione speciale. Nell'anno accademico 2021/22, l'importo delle borse di studio pagate dai fondi della fondazione è di 15.000 e 20.000 rubli al mese. Incoraggiano i migliori candidati in una delle 15 nomination, tra cui "Attività di ricerca", "Scienze naturali, medicina", "Scienze ingegneristiche", ecc.

Un altro progetto rivolto ai giovani è il campo “Nuova Generazione”. Lo scopo principale degli eventi, a cui partecipano i giovani dai 16 ai 25 anni, è quello di ricercare i talenti, per aiutarli a scoprire il proprio potenziale personale. Per dieci giorni con i partecipanti lavorano docenti esperti, nonché esperti in vari campi di attività, dalla psicologia all'impresa.