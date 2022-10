Fratelli d'Italia nel savonese si gode il risultato elettorale con gli incontri sul territorio e guarda già alle prossime comunali

Presenti alla serata, oltre al commissario provinciale Claudio Cavallo, il commissario cittadino Filippo Marino, l’onorevole Enrico Nan e il capogruppo in consiglio comunale, Massimo Arecco.

Ieri sera (5 ottobre, ndr) serata di ringraziamento per tutti i militanti e i sostenitori che nella città di Savona hanno contribuito all’ottimo risultato ottenuto dal partito di Giorgia Meloni alle ultime elezioni nazionali.

"A Savona città, dopo aver perso malamente in comune poco più di un anno fa, la coalizione di centrodestra è risultata vincente con oltre il 36%, di questa percentuale più del 21% è il risultato di FdI, siamo tutti orgogliosi di questo risultato - afferma il commissario Cavallo - Stiamo definendo il 'progetto Savona 2026' con l’ambizione di diventare un riferimento attivo e presente in città".

Questa sera, alle 20.30, altro importante incontro presso il ristorante "Il Barrante" di Alassio. Oltre che una serata di ringraziamento si parlerà del rinnovo dell’amministrazione comunale previsto per la prossima primavera, "amministrazione dove siamo ottimamente rappresentati in giunta con gli assessori Franca Giannotta e Rocco Invernizzi nonché in consiglio con la consigliera Cinzia Salerno" conclude Cavallo.