Varazze, sopralluogo del comune in via Fossello: via alle palificazioni per allargare la strada (FOTO)

Questa mattina è stato svolto un sopralluogo del comune a Varazze in Via Fossello nella frazione di Casanova dove sono iniziate le palificazioni necessarie alla realizzazione dell'allargamento stradale ed alla regimazione delle acque piovane.

"Intervento questo fondamentale per la messa in sicurezza del territorio e per migliorare la viabilità della frazione - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Un intervento atteso da anni che finalmente vede la realizzazione. Come detto, da lavorare ne abbiamo tanto".