Albenga, la pioggia non ferma CorriaAMO la Fionda 2022. Tanti sorrisi, sport e solidarietà: una grande festa

Nicolò Reghin, Andrea Magliano e Mirco Garello i primi tre ad aver tagliato il traguardo di CorriAMO la Fionda 2022 ad Albenga, mentre Elena Cusato, Elisa Bronda e Lara Castagnino sono le prime tre donne.

Malgrado la pioggia, che purtroppo ha bagnato i più audaci che non hanno rinunciato a partecipare alla manifestazione ludico-sportiva non competitiva per le vie della città che unisce movimento, socialità e solidarietà, organizzata dai Fieui di caruggi in collaborazione con gli Albenga Runners, l’evento ha visto numerosi runner e camminatori di ogni età in un’atmosfera di festa, dove davvero era importante esserci e partecipare con un sorriso, null’altro.

È stato Capitan Ventosa, a bordo di un’Ape Piaggio, a dare il via alla gara partita da Piazza del Popolo e terminata nel centro storico, in largo Doria, che prima della partenza si è intrattenuto con curiosi e partecipanti. Ad attendere i partecipanti al traguardo, le bottigliette "brandizzate" CorriAMO la Fionda realizzate da Acqua Calizzano in collaborazione con Peirano Bevande.

“La manifestazione è nata nel 2016. Negli anni scorsi ci sono state più adesioni. Quest’anno per vari motivi, sono meno, ma l’importante è ritrovarsi tutti insieme e riprendere il percorso che avevamo interrotto”, ha commentato Gino Rapa, portavoce dei monelli dei vicoli di Albenga.

Tra i partecipanti anche il sindaco Riccardo Tomatis e il consigliere di minoranza Gerolamo Calleri che insieme hanno dato vita alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecocardiografo per l’Ospedale di Albenga, a cui è legata CorriAMO la Fionda 2022 (LEGGI NOTIZIA).

“Quando si fanno delle battaglie per una buona causa – spiega il sindaco di Albenga , non ci deve essere schieramento politico, ma esiste solo il buon senso a servizio della comunità che ha necessità di avere servizi sanitari adeguati”.

“L’idea di acquistare un ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria di Misericordia è nata per caso. Ho incontrato il primario di cardiologia, il dottor Shahram Moshiri – racconta Calleri -, che ha spiegato che la dotazione di tale strumentazione comporterebbe la presenza di cardiologo presso la struttura di Albenga e migliorerebbe l’assistenza ai cittadini del comprensorio ingauno, alleggerendo anche le liste di attesa”.

Per l’acquisto dell’ecocardiografo, che è vincolato al solo utilizzo presso l’ospedale di Albenga, sono necessari quasi 60mila euro. Già il Premio Fionda 2022 Sigfrido Ranucci ha scelto di devolvere il ricavato dell’evento che lo ha riguardato proprio per questa causa. Anche il ricavato di CorriAMO la Fionda contribuirà all’acquisto, ma la raccolta fondi non si ferma: è aperta a tutti i cittadini che desiderano partecipare, comprese aziende, associazioni, gruppi, fondazioni, istituti bancari, in un coinvolgimento generale “che esprima la speranza di un ospedale pubblico nuovamente in funzione per tutta la comunità”, come sottolineano i Fieui di caruggi, unitamente al sindaco e a Calleri.