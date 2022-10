Regione, 800 mila euro per l’apprendistato

La Giunta regionale ligure, su proposta dell'assessore alla Formazione Ilaria Cavo, ha deliberato il finanziamento di 800.000 euro per la gestione del catalogo regionale dell’apprendistato professionalizzante. Lo stanziamento deriva da risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, per l’importo complessivo di 680.000 euro e da 120mila euro di risorse regionali per la realizzazione del Piano Operativo FSE 2014/2020- Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale



"Con questo provvedimento - dichiara Ilaria Cavo - si dà continuità ad un’importante misura agevolativa del contratto di apprendistato, che resta una delle principali porte d’accesso al mercato del lavoro. L’importo messo a disposizione consente di finanziare i voucher (ciascuno del valore di 620 euro) per la formazione degli apprendisti: la dotazione è sufficiente a garantire la formazione di oltre 1200 utenti. Le nuove iscrizioni potranno essere fatte sul sistema informatico dell'apprendistato a partire dal 24 ottobre. Dall'apertura del nuovo catalogo dell'apprendistato nel 2020 ad oggi sono stati stanziati oltre sei milioni di euro".



La formazione finanziata è quella finalizzata alla formazione di base e trasversale prevista per gli apprendisti, per offrire loro il set di competenze utile a meglio integrarsi nel mondo del lavoro, favorendo quindi il proseguimento del rapporto con altre forme contrattuali.