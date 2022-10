Albenga, i Fedelissimi “rifanno il look” al Riva: “Un po’ di pulizia per ringraziare il presidente Marinelli della sua generosità” (FOTO e VIDEO)

Da oggi fino a mercoledì 12 ottobre compreso (almeno), da mattina fino a sera, 5 Fedelissimi volontari si occupano della manutenzione del verde e della raccolta di rifiuti diffusi in tutta l’area. Già oggi, infatti, sono stati raggruppati in numerosi sacchi siringhe usate, bottiglie in plastica e in vetro, lattine vuote, scarti di cibo, coltelli ed escrementi.