Alpino dell'Anno, Albenga presente alle celebrazioni: "Momento emozionante"

Durante il fine settimana si è svolta una grande manifestazione in occasione del 47° Premio Nazionale Alpino dell’anno 2021.

I riconoscimenti sono andati al tenente Valerio Brusotto del Terzo Reggimento come Alpino in Armi, Remigio Durizzotto come Alpino in Congedo e Menzione d’Onore alla memoria a un Alpino di Vercelli, Carlo Marazzato.

Alle celebrazioni era presente anche il gruppo di Albenga con il capogruppo Sergio Zunino e per l’amministrazione ingauna l’assessore Mauro Vannucci.

Ricorda il capogruppo Alpini di Albenga Zunino: “Siamo stati molto felici di aver partecipare a questo importante momento. Ad Albenga abbiamo celebrato il 44° Premio Nazionale Alpino dell’anno 2017 nell'ottobre 2018 ed è stato un momento emozionante”.

Aggiunge l’assessore Vannucci: “Sono sempre vicino al corpo degli Alpini sempre attivi durante tutte le attività anche sul nostro territorio, per questo è stato per me un piacere e un onore poter partecipare al 47° Premio Nazionale Alpino dell’anno 2021 indossando la fascia in rappresentanza di tutta la città di Albenga”.