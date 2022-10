Meteo: piogge residue oggi, tempo stabile nel resto della settimana

Ancora per oggi qualche pioggia residua, poi gradualmente la pressione risalirà e il tempo si manterrà stabile per tutta la settimana. Una perturbazione lambirà le zone alpine settentrionali e la Valle d'Aosta tra giovedì e venerdì, ma con poche piogge.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 10 ottobre:

Al mattino piogge isolate e residue su Piemonte e Liguria di levante, in esaurimento durante la giornata. Nuvolosità in attenuazione dal pomeriggio con schiarite via via più ampie. Temperature massime tra 16 e 20 °C. Venti assenti o deboli su Piemonte, moderati o localmente forti su Liguria centro-occidentale.

Da domani, martedì 11 ottobre

Tempo per lo più stabile, non sempre soleggiato per via di passaggi nuvolosi sterili. Tra giovedì e venerdì il passaggio di una perturbazione sul centro Europa lambirà le zone alpine settentrionali con piogge limitate alle aree di confine di Piemonte e valle d'Aosta. Possibili nebbie al mattino su pianure e valli di Langhe e Monferrato.

Temperature che ritorneranno nella media del periodo, salendo di poco oltre la media sul finire della settimana. I valori massimi si attesteranno tra 20 e 23 °C, mentre le minime oscilleranno tra 12 e 17 °C in pianura e sulle coste.

Venti pressochè assenti o deboli variabili sulle pianure. In montagna sarà così fino a giovedì. Tra giovedì sera e venerdi forti raffiche occidentali con Foehn saranno possibili su vallate alpine nordoccidentali e valle d'Aosta, nonché sui crinali di confine.

Tendenza successiva

Non si vede all'orizzonte un cambio di circolazione, con alta pressione persistente sul bacino del Mediterraneo e correnti atlantiche relegate sul centro Europa.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/636-Stagionali_novembre_2022.html.