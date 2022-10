Albenga, Tomatis (FdI): "Plance funebri arrugginite in viale Pontelungo e auto parcheggiate sul ponte antico"

"Dovrebbe essere considerato, ma soprattutto valorizzato perché situato in una zona all’ingresso della città di Albenga. A dare il benvenuto ai turisti alle porte di viale Pontelungo non ci sono solo le plance funebri arrugginite e pericolanti che avevamo già segnalato tempo fa, ma ora addirittura auto parcheggiate".

A segnalare la presenza di vetture con le ruote anteriori sull’antico ponte è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

"Siccome l’Amministrazione che lo considera un vecchio e inutile ponte, non solo è dormiente ma anche silente su questo problema che avevamo già evidenziato molto prima della passata stagione estiva chiediamo al comando della polizia municipale di intervenire con dissuasori di parcheggio, ma anche effettuando periodici controlli in zona per evitare che un’area di grande valore storico per la città venga ulteriormente danneggiata e deturpata, la promozione turistica e culturale di Albenga passa anche da questi interventi continui e programmati", conclude.