Addio Signora in giallo: Angela Lansbury se ne va a 96 anni

Addio ad Angela Lansbury: l'attrice londinese protagonista di una delle serie più famose ed eterne, "La signora in giallo", è morta a 96 anni.

Le 265 puntate in cui Angela Lansbury, dal 1984 al 1996, interpreta Jessica Fletcher, una signora con la passione per il giallo che lavora e risolve crimini con astuzia, fiuto, familiarità e umanità uniche hanno fatto appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Ogni puntata della Signora in giallo, anche se rivista più volte, ha sempre il fascino della prima volta. In cui tutti vorremmo essere investigatori normali e per questo speciali e unici come è stata Angela Lansbury.