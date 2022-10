Grande Liguria scrive al nuovo assessore regionale alla sanità: "Prioritario riorganizzare l'assetto dell'emergenza e riaprire il punto nascite del Santa Corona"

"Dottore, Grande Liguria le augura buon lavoro in quanto l'impegno che si è assunto e complicato e particolarmente gravoso. Risollevare la sanità ligure è davvero un impresa titanica, perché si deve rimediare a scelte politiche sbagliate e promesse non mantenute". Così il direttivo provinciale di Grande Liguria in una lettera aperta destinata al dottor Angelo Gratarola, nuovo assessore regionale alla sanità.

"Non possiamo non parlare di urgenza e emergenza tenuto conto che lei è un esperto del settore - si legge ancora nella lettera - intasare quotidianamente il dea di secondo livello Santa Corona causando attese enormi è davvero disumano per chi soffre e per i parenti, ad oggi non sono state previste alternative per cui un dea di secondo livello nonché trauma center si trova spesso soffocato da piccoli interventi (codici bianchi, verdi) senza che sul territorio vengano predisposte alternative. Vede Dottore, questa parte della Liguria troppo spesso dimenticata ha una viabilità che definirla da terzo mondo è offensivo per il terzo mondo per cui purtroppo trasferirsi da una parte all'altra della provincia equivale a un viaggio della speranza".