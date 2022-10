Finale punta sull'informazione per le buone pratiche di Protezione Civile: nel fine settimana arriva la campagna "Io Non Rischio"

Si conferma una delle sezioni più attive sull'intero territorio provinciale quella dell'Aib Protezione Civile di Finale Ligure, impegnata in questa settimana in una serie di iniziative che si inquadrano nell'ambito della settimana nazionale della Protezione Civile.

Dopo la mattinata odierna, dove, insieme agli agenti della Polizia municipale, i volontari hanno informato i cittadini su come mantenersi aggiornati attraverso app sulle emergenze, a chiudere questa settimana, in cui per altro hanno preso il via gli incontri coi vari rioni dal titolo "Prevenire è meglio che rischiare", sarà l'evento di sabato 15 e domenica 16 ottobre in Piazza di Spagna nell'ambito della campagna del Dipartimento nazionale "Io Non Rischio".

Quella finalese sarà una delle 600 piazze italiane coinvolte dall'iniziativa, durante la quale volontari formati dai formatori certificati dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale illustreranno alla cittadinanza quali sono i corretti comportamenti da tenere in caso di rischi alluvionali o sismici.

Il tutto attraverso un messaggio e un "setting" unico a livello nazionale per lanciare un messaggio univoco e inequivocabile al fine di ottenere il massimo dalle buone pratiche di Protezione Civile o "autoprotezione".