Alassio, approvato il nuovo regolamento della polizia locale: in dotazione giubbotti antiproiettile e antitaglio, spray antiaggressione e bastoni estensibili

In Consiglio Comunale, nei giorni scorsi è stato approvato il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Alassio, con votazione favorevole della maggioranza e l'astensione dei consiglieri di Opposizione.

Il Corpo di Polizia Municipale di Alassio si era già dotato di un proprio regolamento nel 2014, in attuazione della normativa regionale. Le recenti disposizioni emanate dalla Regione Liguria in materia di ordinamento della Polizia Locale e di progressione di carriera hanno reso necessario un aggiornamento del Regolamento, che introduce importanti novità finalizzate a garantire maggiore sicurezza agli operatori e una più efficace operatività sul territorio.

Tra le principali innovazioni figurano la possibilità di dotare il personale di ulteriori dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, quali giubbotti antiproiettile e balistici, giubbotti antitaglio e antipunta, spray antiaggressione, manette e bastoni estensibili per i servizi operativi. Il nuovo regolamento prevede inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto dell'attività, come body cam, dash cam installate sui veicoli di servizio, droni e altri sistemi di ripresa video per finalità operative e di sicurezza.

“Nel corso degli anni – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati - il Comando di Polizia Locale cittadino ha saputo distinguersi per capacità organizzative e operative, ampliando progressivamente le proprie competenze e consolidando il proprio ruolo all'interno del sistema integrato di sicurezza urbana della città, anche grazie alla stretta collaborazione con le altre Forze di Polizia. L'aggiornamento normativo e organizzativo appena approvato consentirà al Comando di affrontare con strumenti più moderni ed efficaci le nuove esigenze di sicurezza urbana e di tutela del territorio”.

Contestualmente all'approvazione del nuovo regolamento, l'Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale hanno definito come ogni anno in questo periodo il piano dei servizi estivi che accompagnerà la stagione turistica alle porte.

A partire dalla seconda metà di giugno e fino alla prima metà di settembre sarà attivato un terzo turno di servizio nei fine settimana, mentre nei mesi di luglio e agosto il servizio serale sarà garantito quotidianamente fino all'1:30 di notte, con una pattuglia operativa sul territorio.

Sono inoltre confermati anche per quest'estate i servizi che negli ultimi anni hanno caratterizzato positivamente l'attività della Polizia Locale: le pattuglie in e-bike nel centro cittadino e il servizio di vigilanza balneare lungo gli arenili.

Gli obiettivi principale perseguiti attraverso queste azioni sono quelli di rafforzare la sicurezza urbana, in particolare nel centro storico e nelle aree maggiormente interessate dalla presenza turistica, assicurando al contempo il pronto intervento in caso di sinistri stradali e il costante controllo del territorio nella sua interezza. L'intensificazione dei controlli consentirà di contrastare il commercio abusivo, garantire il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e tutelare il decoro cittadino, intervenendo contro quei comportamenti che possono ledere la sicurezza e la tranquillità delle persone, la vivibilità degli spazi pubblici e la qualità dell'accoglienza turistica.

“L'approvazione del nuovo Regolamento e il potenziamento dei servizi estivi rappresentano due interventi strettamente collegati – dichiara il Comandante della Polizia Locale di Alassio, Francesco Parrella – Da un lato dotiamo il nostro Comando di strumenti tecnologici e non solo adeguati alle sfide contemporanee; dall'altro, come di consueto, rafforziamo la presenza degli agenti sul territorio nel periodo di maggiore afflusso turistico, per garantire sicurezza, decoro e qualità della vita a residenti e ospiti della città”.