Operaio in prova licenziato, Laerh di Albenga in sciopero: "Valutato con eccessiva fretta"

Sciopero di 1 ora per i dipendenti dello stabilimento Laerh di Albenga questa mattina, 13 ottobre, per il licenziamento di un lavoratore che non ha superato il periodo di prova ma che, non sarebbe stato valutato con la dovuta attenzione e “liquidato” con eccessiva fretta.

“I lavoratori stanno operando in carenza di organico e alcune attività manutentive non vengono svolte secondo le normative vigenti in materia di sicurezza – spiega Cristiano Ghiglia di Fiom Cgil - Abbiamo chiesto un incontro urgente direttamente con la proprietà, bypassando i dirigenti aziendali per avere un riscontro diretto su quanto sta accadendo. A sostegno della richiesta urgente di incontro, apertura dello stato agitazione e blocco dello straordinario”.