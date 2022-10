Borgio Verezzi rende omaggio a Vittorio Gassman nel centenario della sua nascita

C’è anche il Teatro Vittorio Gassman di Borgio Verezzi - unica sala dedicata al Mattatore presente sul territorio regionale – fra gli appuntamenti dell’omaggio a Vittorio Gassman per il centenario della nascita (Genova, 1/09/1922) promosso e ideato dalla Cineteca D. W. Griffith e dal Premio Cinematografico Stefano Pittaluga in collaborazione con il Comune di Genova, il Ministero della Cultura, la Cineteca Nazionale, l’ACEC Liguria, l’Università degli Studi di Genova, gli Amici dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e con il patrocinio del Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

Dopo i primi appuntamenti genovesi al TIQU e nelle sale ACEC e l’incontro con Tatti Sanguineti alla Biblioteca Universitaria di Genova, venerdì 14 ottobre al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi (via IV Novembre 41) alle ore 21.15 sarà proiettato il film-simbolo della commedia all’italiana, Il sorpasso di Dino Risi, anticipato dalla presentazione di Giancarlo Giraud. La proiezione sarà ad ingresso libero aperto a tutti.

Il sindaco Dacquino: “Siamo felici ed orgogliosi di poter ospitare una tappa dell’omaggio per il centenario della nascita di Vittorio Gassman nel nostro teatro, a lui dedicato: ringraziamo di cuore gli organizzatori della rassegna per l’attenzione riservata a Borgio Verezzi, unica tappa non genovese inserita nel programma. Un grazie speciale va poi a Luca Malvicini di I.So THeatre e al Dottor Giraud del Club Amici del Cinema per l’impegno e la disponibilità nell’organizzare la serata e in generale per il sostegno offerto nelle iniziative cinematografiche del nostro Comune. Vi aspettiamo numerosi venerdì sera, per condividere sul grande schermo del nostro Teatro Gassman un altro pezzo di storia del cinema italiano”.

La retrospettiva dedicata a Gassman proseguirà poi giovedì 20 ottobre al Cinema Albatros di Rivarolo (via Gio Batta Roggerone 8) con la proiezione, ore 21.15, di Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto (introdotto da Andrea Bosco) e giovedì 27 ottobre, sempre alle 21.15, al Cinema San Pietro (piazza Santa Paola Frassinetti 10), con il cult movie L’armata Brancaleone, presentato da Furio Fossati.