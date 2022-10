"I manessi pe maja ‘na figgia", spettacolo benefico al teatro Ambra di Albenga

L’associazione “Prendiamoci per mano A.P.S.” di Albenga invita allo spettacolo teatrale ”I manessi pe maja ‘na figgia” di Nicolò Bacigalupo , celeberrima piece di Gilberto Govi, rappresentato dalla compagnia di prosa “La Torretta” di Savona.

Tale evento è finalizzato alla raccolta di fondi da destinare al progetto “Sail 4 Parkinson Liguria” che l’associazione sta organizzando per il mese di aprile 2023 nel ponente savonese. La “Sail” è una proposta di esperienza di barca a vela ed attività motorie legate al mare per i malati di Parkinson e per i loro caregivers.

Il progetto ha l’obiettivo di illustrare e dimostrare ai pazienti e ai loro familiari (caregivers) la significatività dei benefici che i pazienti affetti da malattia di Parkinson possono ottenere con la pratica attiva di attività complementari come discipline sportive, artistiche e arteterapeutiche. Verrà dimostrato come sia possibile realizzare un nuovo modello di assistenza al malato e al familiare o “caregiver” e come e perché questo modello debba essere incentrato sulla persona. Per consentire ciò abbiamo già sperimentato come la vela, le attività marine e terrestri nella natura, il teatro, la danza, la musica e anche la pittura si sono dimostrate armi molto efficaci. L’obiettivo principale di questo progetto non è la performance artistica o sportiva, bensì il percorso di apprendimento, costruzione e realizzazione che l’artista o lo sportivo compie per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

L'appuntamento è fissato per sabato 22 ottobre alle ore 21 presso il teatro Ambra di Albenga. E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso: Edicola Serena, via Dalmazia,137, Albenga, Ottica Ottobelli, via Medaglie d’Oro, 39, Albenga, Tabaccheria Fortini,regione Antognano,57, Albenga, Alla Chiocciola Caffè &Cucina, via Aurelia,227, Ceriale, P.A. Croce Bianca, piazza Petrarca, Albenga o prenotare ai numeri 335.5480962 – 351.5459813. Si potranno acquistare anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Ambra. Biglietto erogazione liberale suggerita minimo 10 euro.