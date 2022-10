Nuovo Parlamento, Toti: "Inizia percorso di grande responsabilità"

"Oggi il nostro nuovo Parlamento si riunisce e dà il via alla XIX legislatura. Donne e uomini scelti dagli italiani che iniziano un percorso di grande responsabilità. Il Paese aspetta risposte su tanti temi importanti, dal caro bollette fino alla crisi internazionale, passando per la crisi economica che stiamo affrontando". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti.

"Per questo vi arrivi da me e da tutta la Liguria l'augurio di buon lavoro, con la raccomandazione di non dimenticarvi mai del ruolo fondamentale che avete: quello di rappresentare l'Italia e gli italiani", conclude Toti.