Scrivi l'Amore - Premio Mario Berrino: presentata ad Alassio la 15esima edizione

Il Caffè Roma di Alassio ha fatto da cornice alla presentazione alassina della quindicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino”, organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” con sede ad Ispra, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore.

Una rassegna partita lo scorso 22 settembre, per quanto riguarda l’ invio delle opere, ovvero poesie, racconti o lettere a tema d’amore per due categorie in gara: adulti e giovani. Presenti il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, Angela Berrino, Enzo Canepa, delegato dell’associazione culturale “amici di Mario Berrino” per la città di Alassio e il consigliere comunale Davide Pagani, nonché patron del premio e direttore artistico dell’associazione assieme al tesoriere del sodalizio isprese Federica Adelasio.

Un’occasione preziosa per rinsaldare lo storico legame fra la realtà civica di Ispra che, dal 2014, ha inaugurato sul suo lungolago la passeggiata dell’amore con le piastrelle colorate recanti le opere vincenti della categoria adulti, e la città di Alassio nel nome di Mario Berrino, da sempre vicino al concorso isprese, eredità presa oggi dalla sua famiglia, all’insegna dell’arte, della poesia, del turismo e del marketing territoriale.