Varazze, alla Biblioteca Civica due incontri su digitale e DSA

La Biblioteca Civica “Eugenio Montale” di Varazze propone per il mese di febbraio 2026 un doppio appuntamento dedicato a famiglie, insegnanti ed educatori, con l’obiettivo di approfondire temi di grande attualità legati all’educazione digitale e ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento.



L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività culturali promosse dalla Biblioteca in occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio) e della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete (Safer Internet Day, 10 febbraio), momenti internazionali di sensibilizzazione sull’uso consapevole delle tecnologie digitali.



Primo incontro – 21 febbraio



Sabato 21 febbraio alle ore 16.30 si terrà l’incontro dal titolo:



“Non c’è smartphone che tenga. Per un’educazione a smartphone e social nella scuola italiana”



Relatore sarà Gabriele Lugaro, pedagogista, insegnante e presidente del CED – Centro Educazione Digitale. L’appuntamento offrirà spunti di riflessione sul rapporto tra giovani e dispositivi digitali, con particolare attenzione al ruolo educativo di scuola e famiglia nell’accompagnare un uso consapevole di smartphone e social network.



Secondo incontro – 28 febbraio



Sabato 28 febbraio alle ore 16.30 sarà la volta di:



“Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA. Non è aiutare ma valutare tutti allo stesso modo”



L’incontro sarà condotto da Andrea Tessitore, educatore, formatore e insegnante, e affronterà il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), fornendo strumenti utili per comprendere le difficoltà degli studenti e promuovere pratiche valutative inclusive ed efficaci.



Un impegno per la comunità educante



Con questa iniziativa la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” conferma il proprio ruolo di presidio culturale e formativo del territorio, promuovendo momenti di confronto su temi centrali per la crescita delle nuove generazioni e per il supporto alla comunità educante.



Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.