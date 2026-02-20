Savona, “Medicina di Genere tra consapevolezza e prevenzione”: incontro con la Fidapa il 6 marzo in Comune

“Medicina di Genere tra consapevolezza e prevenzione” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Fidapa Bpw Italy Sezione di Savona, in programma venerdì 6 marzo alle ore 15.30 nella Sala Consiglio del Comune di Savona.

L’obiettivo dell’evento è diffondere una maggiore cultura della prevenzione e far conoscere più da vicino la Medicina di Genere, disciplina che analizza l’influenza delle differenze biologiche, legate al sesso, e di quelle socio-culturali, riconducibili al genere, sullo stato di salute e di malattia. Al centro vi è il principio della medicina di precisione, orientata a garantire equità nelle cure attraverso trattamenti calibrati sul singolo individuo.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi di rilievo come il papilloma virus (HPV), i tumori della pelle, la farmacologia di genere e il ruolo del caregiver nel percorso di cura.

Tra i relatori figurano Franco Alessandri, ginecologo e urologo; Silvia De Francia, professoressa associata di Farmacologia all’Università degli Studi di Torino; Fulvia Scotti, Maria Paola Bovero e Carolina Carosio, farmaciste e socie della sezione savonese Fidapa; Erika Borellini, caregiver e formatrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Marcello Brignone, presidente della LILT Savona; e Maurizio Gambetti, dermatologo.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina “Fidapa Bpw Italy Savona”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.