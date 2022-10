Lavori nel palazzetto e pro loco, i consiglieri di maggioranza attaccano: "Contrari alle ultime decisioni prese dal sindaco"

"Dissenso totale verso le ultime decisioni prese dal sindaco". Questa la comunicazione inviata al primo cittadino Giacomo Pronzalino da parte del gruppo di maggioranza, firmata dai consiglieri comunali Graziano Odella (neo capogruppo), Gianluca Odella, Guido Gagliardo e Massimo Roascio.

Nelle missiva vengono contestati alcuni provvedimenti riguardanti il palazzetto e la pro loco che "formalmente - si legge - hanno fatto si che la festa di fine mese, che come ogni anno si sarebbe svolta l'ultima domenica di ottobre, non possa essere organizzata", attaccano i consiglieri.

La festa in questione è la tradizionale Castagnata, evento storico per la comunità valligiana, tra i più antichi della Val Bormida. Alcune richieste del primo cittadino per il rilascio del nullaosta, come il completamento del muro di cartongesso nel locale filtro tra la cucina e il salone del palazzetto, nonché la trasmissione dei bilanci approvati degli ultimi 3 anni, hanno ulteriormente irrigidito i rapporti con la pro loco già tesi da tempo.

"Ci vediamo costretti, nostro malgrado, a comunicare che non realizzeremo la Castagnata prevista per domenica 30 ottobre - commenta la pro loco di Murialdo - Ci teniamo a spiegare i motivi della nostra decisione: abbiamo richiesto al comune i permessi per la manifestazione, come di consueto, con circa un mese di preavviso lo scorso 23 settembre, in modo da poter organizzare per tempo tutti gli aspetti della festa, cucina, intrattenimento, affissioni, castagne ecc".

"Dopo aver più volte sollecitato l'invio del nullaosta, indispensabile per procedere, abbiamo ricevuto a mezzo PEC una lettera di precisazioni, nella quale ci vengo imposti ai fini del rilascio vari punti obbligatori, alcuni realizzabili in breve tempo altri, come la realizzazione di un contro-soffitto, più impegnativi. Ci domandiamo come mai sia diventata fondamentale ora: questa estate si è tenuta una manifestazione di un'altra associazione che, anche in questo caso, prevedeva l’utilizzo del palazzetto. La struttura allora si trovava nella stessa identica situazione, però nessuna condizione era stata imposta come obbligatoria per il rilascio del permesso".

"Non c’è molto da dire - proseguono dall'associazione - Per altri si è scelto di chiudere un occhio ma per la pro loco no. Precisiamo a scanso di equivoci che in nessun modo è una critica nei confronti delle altre associazioni. Alla riunione indetta dal sindaco alla presenza di tutti i presidenti o loro rappresentanti delle associazioni di Murialdo abbiamo chiesto, a più riprese, il perché di questa differenza di trattamento".

"La risposta del sindaco è stata che senza la realizzazione di questo cartongesso non siamo in regola e per questo la manifestazione non può essere eseguita. Precisiamo che già prima del 23 settembre e ancora prima dalla precedente manifestazione, il sindaco era già a conoscenza della necessità di realizzare quest'intervento. Come deciso dal consiglio della pro loco realizzeremo questo intervento a nostre spese in modo da permettere alle altre associazioni l’utilizzo del palazzetto, purtroppo però questa mancanza di comunicazione chiara e tempestiva da parte dal sindaco sulle condizioni necessarie affinché la pro loco possa avere il nullaosta ha portato a un ritardo tale che risulta impossibile organizzare un evento in così poco tempo".

"Ci permettiamo una piccola riflessione su quello che sta succedendo oramai da aprile di quest'anno: la pro loco come tutte le altre associazioni vivono di volontariato e di volontari. Persone che mettono a disposizione il proprio tempo libero e le proprie risorse al servizio del paese. Le belle parole del sindaco riguardo la massima disponibilità da parte del comune a incentivare ogni iniziativa che possa portare economia al paese purtroppo si sono rivelate solo parole vuote visto che si sta facendo esattamente l'opposto nei nostri confronti".

"Il ricavato delle manifestazioni viene utilizzato per comprare attrezzature che poi vengono messe gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta sia privato o associazione - concludono dalla pro loco - Riteniamo assurdo intraprendere una guerra personale con la nostra associazione che realizza manifestazioni e eventi esclusivamente per la promozione del territorio. Speriamo nel prossimo futuro di tornare ad avere una collaborazione e un dialogo costruttivo al fine di promuovere il nostro paese".