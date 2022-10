Pronzalino (sindaco Murialdo): "Pretestuoso non riconoscere quanto fatto per rendere agibile il palazzetto. Era fuori norma da 10 anni"

Dopo la presa di posizione sia del gruppo di maggioranza, sia della pro loco, in merito ai lavori all'interno del palazzetto, ecco arrivare le precisazioni del sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino.

"L'amministrazione comunale, i volontari della Croce Verde e alcuni privati hanno provveduto ad effettuare quegli interventi di ripristino delle condizioni igieniche e delle normative dei vigili del fuoco, richieste espressamente e tassativamente, oltre che dall'Asl 2, anche dai tecnici incaricati di espletare la pratica giacente da quasi una decina di anni, periodo in cui il palazzetto era fuori norma, in assenza della quale non risultava in regola e quindi non utilizzabile da nessuno per nessuna manifestazione", spiega il primo cittadino.

"Con l'impegno finanziario dell'amministrazione e della Croce Verde, unitamente a quella di privati filantropi, sono stati messi a norma i sevizi igienici, in stato inqualificabilmente indecoroso, gli impianti elettrici e della rete gas, nonché gli estintori. Inoltre si è provveduto ad una ripulitura dei locali con imbiancatura prevista dalle norme d'igiene".

"Questo ha consentito, finalmente, di rendere l'edificio fruibile per le feste e le manifestazioni. Dalle prescrizioni dei tecnici è emersa una dimenticanza da parte di chi in passato ha posizionato il cartongesso ignifugo nelle cucine, per circa 4 metri quadrati. Poiché le cucine sono sempre state appannaggio della pro loco, nell'incontro con i presidenti delle associazioni ho chiesto a loro se era stato ripristinato, altrimenti l'amministrazione comunale avrebbe provveduto ad effettuare questo piccolo intervento in modo da poter superare positivamente l'ispezione dei vigili del fuoco".

"Nella stessa riunione inoltre, è stato fatto presente che per ogni manifestazione è necessario ed indispensabile nominare un responsabile dell'antincendio, dell'evacuazione, richiesto dal Piano di Sicurezza senza il quale non sono ritenute adempiute le condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti. E' ovvio che le condizioni di sicurezza previste per le manifestazioni devono adeguarsi tassativamente alle normative. Se non rispettate non consentono lo svolgimento delle stesse. In ultima analisi la responsabilità nelle inadempienze possono essere riconducibili anche al sindaco".

"E' pretestuoso pertanto non riconoscere quanto fatto dall'amministrazione per rendere agibile e a norma il palazzetto. Dopo quasi 10 anni, ora finalmente è a disposizione delle associazioni che si impegnino però a rispettare le norme e le prescrizioni di legge".

"L'amministrazione sta attuando una serie di interventi con l'outdoor che porteranno una ricaduta economica importante per il paese e per le attività commerciali che potranno beneficiare di un flusso costante di turisti. Inoltre siamo impegnati in una serie di lavori importanti, oltre quelli già realizzati: il rifacimento del Ponte degli Azzini (un milione di euro) e delle strade Costa (300 mila euro) e Badoli (140.000 euro). La piazza è in fase di ultimazione".

"Sono cambiati i tempi e la stretta sulle norme di sicurezza è qualcosa cui non ci si può sottrarre. Chi è intenzionato a chiedere l'utilizzo di edifici pubblici deve prenderne atto e adeguarsi - conclude - Per la Castagnata infine, in caso di problematiche insormontabili, l'amministrazione provvederà ad effettuarla direttamente per non privare la popolazione di una festa paesana".