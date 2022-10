Rubinetti senz'acqua potabile nella mattinata del prossimo 24 ottobre ad Alassio, dove per necessari lavori di riparazione alla rete idrica verrà sospeso, dalle 9 alle 12 circa, il servizio di erogazione.

Le strade interessate, nelle quali verranno affissi volantini segnalanti, saranno: via Mazzini, via Rossini, via Manzoni, viale Gibb, piazza Quartino, vico Zara, viale Hanbury, via Pascoli, via Elgar, via Robutti e piazza della Libertà.