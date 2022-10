A Renata Cantamessa il riconoscimento Food Ambassador Liguria

Il Royal Hotel, la meta preferita dai veri intenditori del lusso e della bellezza, si conferma una location perfetta per trovare pace e relax, ma anche per scoprire lo straordinario patrimonio enogastronomico della Liguria. E per permettere ai turisti di scoprirlo è nata la proposta della “Royal Dining Experience” realizzata in collaborazione con i Ristoranti della Tavolozza e l’associazione dei Comuni dell’Antica via del Sale.

Un format dedicato alla scoperta della cucina ligure: dal genius loci alle ricette della tradizione, dai prodotti tipici al food storytelling della cucina con i fiori, coronati da una straordinaria cena con un raffinato menu degustazione.

Il secondo appuntamento ha registrato un grandissimo successo e registrato anche la presenza del vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa. l produttori hanno raccontato la storia e svelato i segreti delle loro produzioni, gli chef hanno realizzato in diretta gustosi piatti, e per i più curiosi e intraprendenti è stato possibile anche cimentarsi con mortaio e pestello preparando il famoso pesto, un’autentica prelibatezza semplice da preparare e dal gusto inconfondibile.

Al termine dell’iniziativa sono state consegnate le targhe di Food Ambassador Liguria, promosse dalle associazioni “Ristoranti della Tavolozza” e “Comuni delle Antiche vie del sale”, rappresentate da Claudio Porchia e Franco Laureri.

I riconoscimenti sono andati a:

ingegnere Edoardo Varese, Presidente e Amministratore Delegato Albergo Reale SPA “per l’impegno nella promozione delle eccellenze del territorio e con l’attenzione sempre rivolta alla qualità e rispetto dell’ambiente”;

a Marco Sarlo, General Manager dell’Hotel Royal “per l’attività di promozione delle eccellenze enogastronomiche liguri, rivolta in particolare ai turisti stranieri”;

a Renata Cantamessa, giornalista e divulgatrice agroalimentare “per l’attività di comunicazione e promozione del territorio e delle eccellenze artigiane della Liguria”.