Cairo in Comune: "Rotatoria e marciapiede in corso XXV Aprile, che fine hanno fatto i lavori?"

Pericolosità di corso XXV Aprile, realizzazione del marciapiede lato ex discoteca Fantasque e rotatoria all'incrocio con via Sanguinetti: il gruppo di opposizione Cairo in Comune interroga il sindaco Paolo Lambertini.

"Che fine hanno fatto i lavori di interesse pubblico inseriti in un'apposita convenzione con chi realizza l'edificio al posto dell'ex discoteca i cui lavori hanno avuto un rapido avanzamento?", si chiedono i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"I lavori di messa in sicurezza della viabilità dovevano essere realizzati ‘contestualmente agli interventi edilizi’".

"Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, martedì 18 ottobre abbiamo presentato un'interrogazione", concludono i consiglieri Ferrari e Nervi.