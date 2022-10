Verezzi: lutto per la scomparsa di Angelo Finocchio, è stato presidente della S.M.S. "Concordia"

Persona molto conosciuta, aveva legato il suo nome ad un impresa nel settore delle escavazioni. Inoltre, dal 1983 al 2007, era stato presidente della Società Mutuo Soccorso "Concordia": "Ciao Angelo, ti siamo riconoscenti per quanto hai fatto per 'A Sucietè' - dichiarano dalla Società verezzina - il tuo lavoro prezioso nel risolvere annose questioni, ci ha portati ad un presente vivo e ricco di soddisfazioni e ci lascia un insegnamento di spirito di servizio anche per le generazioni future".

"Aveva spessore umano, capacità di essere riferimento e tanto tanto buon senso misto ad umiltà" il ricordo di Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi.