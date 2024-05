Pomeriggio nero per il traffico sulla A10 tra Savona e Albisola: doppio incidente e code direzione Genova

Pomeriggio nero per il traffico sulle autostrade a levante di Savona. Dopo l'incidente che, intorno alle 13.30, ha interessato la carreggiata in direzione del capoluogo di provincia con code fino a 10 km, una sequela di due sinistri intorno dalle 16 ha interessato sempre il tratto tra Savona e Albisola, ma stavolta in direzione di Genova.

Il primo incidente si è verificato non lontano dallo svincolo albisolese, il secondo qualche minuto dopo nei pressi della galleria Monte Pesasco: in entrambi i casi si sarebbe trattato, secondo quanto riferito, di tamponamenti tra auto, tutti di lieve entità con Vigili del fuoco, forze dell'Ordine e operativi di autostrade sul posto.

Nel primo caso sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare e della Croce Verde di Albisola: uno solo il ferito trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona. Nel tardo pomeriggio sono partite le operazioni di ripristino ma sono rimaste le code tanto che Autostrade consigliava di uscire a Celle Ligure e dopo aver percorso la Strada Statale 1 Aurelia rientrare in autostrada a Savona. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli.

L'incidente sulla complanare di Savona in direzione Savona/Ventimiglia, è stato poi risolto poco dopo le 18.

Nel secondo caso, invece, sul posto il personale della Croce Bianca savonese per una persona rimasta lievemente colpita dall'impatto.

Oltre alle code già citate in direzione Savona, quindi, anche nella carreggiata opposta sono segnalati incolonnamenti d'importante entità, direzione Genova.