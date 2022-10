Calcio, Milan: al Gran Galà del Calcio, Mike Maignan "Spero di tornare presto in campo"

Il difensore del Milan, ha già saltato le ultime tre partite di campionato, ma di Mike Maignan al momento le notizie non sembrano essere buone. Dopo l'infortunio, Stefano Pioli e lo staff medico non vogliono prendersi nessuna responsabilità.

Le parole di Mike Maignan

Al Gran Galà del Calcio di Milano, il difensore del Milan, in un'intervista ha espresso qualche parola sul suo ritorno dichiarando: " Mi auguro di tornare in campo per la sfida Milan-Monza, l'ho anche accennato ai medici, ma il mio è infortunio molto delicato che può essere anche pericoloso. Lavoro ogni giorno ma devo vedere cosa dicono i medici e l'allenatore, la scorsa settimana mi sono fermato, ma spero di poter tornare presto" -ha sottolineato Mike Maignan. Inoltre sempre nell'intervista ha parlato anche del pallone d'oro: " Sono orgoglioso di essere arrivato al 25esimo posto per il Pallone d'Oro, tuttavia questo sta a significare che il Milan sta giocando bene".

In Serie A e i Mondiali in Qatar

Mike Maignan ancora parla dell'impatto con la Serie A e dei Mondiali in Qatar, dove commenta: " Riguardo alla Serie A non me lo aspettavo ma sono contento che il nostro lavoro da buoni frutti. Invece sui Mondiali, ci saremo io o Lloris, ma questo lo deciderà Didier Deschamps, per adesso ancora non ne abbiamo proprio parlato"- conclude Mike Maignan. Ma al Galà del Calcio, un premio speciale va anche per il calciatore Theo Hernandez, per il gol più belloche ha fatto nella partita contro l'Atalanta, dove commenta: " Devo dire che è stato il migliore della mia vita e spero comunque di farne ancora di più ma soprattutto più belli. Volevo andare a giocare nella nazionale, sto cercando di arrivare a giocare ai Mondiali, sicuramente questo è un campionato molto difficile ma noi dobbiamo saper giocare bene se vogliamo andare avanti!"- sottolinea Theo Hernandez.

Le parole di Theo Hernandez

Al Gran Galà del Calcio, sempre Theo Hernandez conclude il suo discorso nell'intervista commentando: " Nonostante tutto noi ci abbiamo sempre creduto al passaggio agli ottavi di finale, il nostro impegno è quello di dover lavorare tutti i giorni soprattutto per le due partite che ancora mancano e che sono le più importanti. E' da quando sono arrivato nella squadra del Milan che i tifosi mi amano e io cerco comunque di farli sempre tutti felici e questo mi piace!"

Le parole di Fikayo Tomori

Anche Fikayo Tomori dice qualcosa mentre si trova al Gran Galà del Calcio, soprattutto su Mike Maignan, dove dichiara: " Per ora aspettiamo la partita contro il Monza, ed il recupero di Mike Maignan per noi è molto importante, perchè comunque oltre ad essere un giocatore fortissimo è anche fondamentale per la nostra squadra. E' bravo ed un ottimo calciatore che sa fare il fatto suo! Quindi, speriamo che torni presto Mike Maignan! Per quanto riguarda me, spero di vincere ancora con la maglia del Milan e nello stesso tempo, sono anche molto contento del mio impatto con il campionato italiano che mi auguro che possa continuare bene come adesso" . ha concluso il giocatore inglese Fikayo Tomori.