Pronostici sul calcio e suggerimenti sulle scommesse

Vincere le scommesse sul calcio è l'obiettivo, o il sogno, di ogni scommettitore online in Italia.

Ma esiste un sistema di scommesse infallibile che possa permetterci di vincere con le scommesse sportive?

Mi dispiace deludervi amici, ma non esiste un modo sicuro per vincere!

Comunque ho buone notizie per te. Ci sono piccoli consigli che possono fare la differenza nel piazzare le tue scommesse, come ad esempio scegliere un bookmaker con una buona reputazione e riconosciuto come 20Bet Italia, uno dei migliori bookmaker nel mondo delle scommesse sportive.

Quello che devi sapere sui pronostici di calcio

I nostri appassionati esperti di calcio ti aiutano a scommettere ogni giorno con pronostici calcistici gratuiti e consigli affidabili dal mondo del calcio. Chi vuole provare a fare più pronostici sulle scommesse sul calcio? Capire gli elementi essenziali da considerare prima di fare pronostici calcistici è sicuramente utile.

Suggerimento 1: approfitta dei bonus scommesse

Prima di avventurarsi nell'analisi dei pronostici sulle scommesse sul calcio, la regola numero 1 sarà quella di registrarti con i migliori siti di scommesse sul mercato. L'utilizzo diretto delle offerte sul sito web di un libro (scommesse bonus), come il bonus lumaca d'oro o il bonus di benvenuto, ti consentirà di ottimizzare le tue vincite, qualunque sia la scommessa che desideri piazzare.

Non possiamo dimenticare che lo scopo di un pronostico calcio resta quello di scommettere su un bookmaker, sperando che sia vincente. Per farlo nel migliore dei modi, è preferibile non perdere le offerte di benvenuto di tutti gli operatori di scommesse sportive online. Le promozioni offerte ti permetteranno di partire con il piede giusto con i pronostici di Serie A di oggi, i pronostici calcio di Serie B e tutti i campionati a cui più ti ispirano.

Suggerimento 2: motivazione del gruppo di studio

La prima cosa da sapere è che la motivazione ha una notevole influenza sulle prestazioni sportive di una squadra di calcio. Le scommesse su una partita (titolo, qualificazione alla Champions League, retrocessione in Serie B, vittoria in Clásico della Liga...) o il valore del premio della partita sono, ad esempio, fattori chiave nella motivazione di un squadra di calcio.

Tuttavia, le prestazioni della squadra possono essere influenzate anche da altri elementi. Il giocatore è supervisionato da osservatori? Viene annunciato un nuovo acquisto? Un giocatore importante ha problemi familiari? Questi diversi elementi possono anche avere una grande influenza sulla motivazione collettiva.

Quando sappiamo che la differenza di motivazione tra due squadre spesso fa la differenza in una partita di calcio, comprendiamo l'importanza di questo criterio nel successo dei pronostici e, in generale, dei pronostici calcistici per i risultati esatti. A fine stagione, ad esempio, non sarà raro vedere un grande club di Serie A che non ha più niente da giocare contro una squadra che fatica a non retrocedere.

Consiglio 3: Leggi le news per conoscere le condizioni delle squadre

Quindi, oltre ad analizzare le motivazioni delle squadre, è fondamentale conoscere le novità sportive nel calcio, prima di fare il pronostico. La mossa migliore sarà sempre scommettere all'ultimo momento. Gli infortuni e le sconfitte dell'ultimo minuto possono essere di importanza decisiva per il risultato finale di una partita. Non va dimenticato, quindi, che infortuni e indisponibilità varie possono influenzare notevolmente i risultati di una squadra, soprattutto se può contare momentaneamente su una forza lavoro limitata.

È necessario riflettere attentamente sull'analisi dei risultati della squadra con o senza un determinato giocatore, in quanto può già essere un buon indicatore del pronostico da stabilire per una partita.

Inoltre, sarà importante tenere conto delle condizioni fisiche della squadra nel suo insieme. Occorre distinguere tra stato di residenza, stato di visitatore e condizione fisica generale.

Suggerimento 4: analizzare gli atteggiamenti specifici dei team

Quarto consiglio fondamentale dei nostri esperti di calcio: è sempre necessario tenere conto delle particolarità di ogni squadra nei pronostici delle scommesse calcio. Alcune squadre sono tradizionalmente più forti e solide in casa, altre sono considerate migliori fuori casa. Le squadre con una rosa ristretta spesso faticano a metà stagione, soprattutto se partecipano anche a coppe europee come Champions League o Europa League.

Bilanciare i confronti passati permette anche di avere un'idea di come una squadra si confronta con un'altra squadra o con un altro stile di gioco. Sebbene questo criterio continui ad essere più importante negli sport individuali, dove lo stile di gioco dell'avversario può più o meno adattarsi a un giocatore, non va sottovalutato nemmeno negli sport di squadra.

La storia tende a ripetersi e alcune squadre conoscono particolari successi storici contro le stesse squadre. E anche se le selezioni potrebbero essere state totalmente rivoluzionate rispetto all'ultimo confronto cronologico, la particolare atmosfera che si respira attorno ad alcune partite rimane la stessa anno dopo anno e spesso influenza l'esito.

È il caso di alcune famose classiche o storiche rivalità regionali (Milan-Inter, Juventus-Inter, Arsenal-Tottenham, Real Sociedad-Barcellona, ​​Lione-Saint Étienne). Alcune squadre tendono a galvanizzare in determinati contesti, mentre altre si trovano in difficoltà. Cose da non dimenticare prima di pronosticare il calcio.

Suggerimento n. 5: determina se le quote offerte sono interessanti

Ultimo, ma non per importanza , sarà necessario valutare il reale interesse delle quote offerte dai bookmaker per i giochi su cui si vuole scommettere. Come accennato in precedenza in questa pagina, sarà fondamentale confrontare le quote offerte dai bookmaker con le quote immaginarie che daresti tu stesso al gioco dopo un'analisi approfondita del gioco stesso. Come si può fare concretamente? Semplice, basta usare la seguente formula per fare una sorta di calcolo delle probabilità: 1 / quota x 100 = quota stimata dai bookmaker che si svolgerà un evento/scommessa sportiva.

Prendiamo l'esempio di un match tra Arsenal e Tottenham, in cui Snai offre, ad esempio, una quota di 2.20 per il successo dei Gunners e una di 2.80 per il successo degli Spurs, per capire meglio la formula:

1 / 2,20 x 100 = 45.

1 / 2,80 x 100 = 36.

Secondo Snai, l'Arsenal avrebbe il 45% di possibilità di vincere la partita, mentre gli Spurs avrebbero il 36%. Se ritieni più probabile una vittoria per il Tottenham, sarebbe interessante provare a scommettere sul successo degli Spurs. Si tratta di un calcolo che andrebbe fatto sistematicamente prima di scommettere, soprattutto per un pronostico calcio che sarà oggetto di una grossa scommessa.