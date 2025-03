Celle, clochard inveisce contro i militi della Croce Rosa e spacca il vetro della porta della sede

Un uomo inveisce contro i militi della Croce Rosa di Celle Ligure danneggiando la porta della sede.

È successo questa mattina verso le 11.00 quando un clochard ha inziato a dare in escandescenza ed entrando all'interno ha iniziato ad inveire contro i militi presenti facendo partire poi una collutazione con un milite.

Dopo essere uscito è poi successivamente rientrato rompendo una bottiglia di vetro per terra. In seguito ha lanciato alcune pietre nella parte esterna della sede di Piazza Costa lato binari della stazione ferroviaria e ha danneggiato la porta vetro con un pezzo di new jersey.

Non si sono verificati feriti. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso.

Il clochard è stato trasportato all'ospedale San Paolo in codice verde da un'ambulanza della Croce Rossa di Varazze.