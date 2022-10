Rialto, le multe ambientali diventano risorsa per il territorio: ripristinato il sentiero dell'Argento

Duplice intervento di messa in sicurezza e manutenzione del territorio che giunge al termine nel territorio comunale di Rialto, nell'entroterra finalese.

Grazie ai proventi delle sanzioni comminate per il mancato rispetto di norme ambientali, per una cifra di 2mila e 300 euro, è stato possibile per l'Amministrazione pulire e ripristinare il sentiero dell'argento. È stata tagliata e rimossa la vegetazione franata sul sentiero e, successivamente, è stato ripristino il tratto interessato col paleggiamento del fondo e la realizzazione di dossi e cunette per il corretto deflusso delle acque.

Sempre in questi giorni, grazie a un finanziamento con fondi regionali, si è conclusa la manutenzione ordinaria di un tratto del rio Pollera con la pulizia dell'alveo e delle sponde dalla vegetazione infestante. Il tutto per un importo di 5mila e 600 euro.