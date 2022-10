Spostamento mercato del lunedì di Savona: ecco la suddivisione dei banchi

E' stata approvato l'assetto del mercato settimanale del lunedì a seguito della ricollocazione dei posteggi appartenenti al settore non alimentare-merci varie.

Con una delibera della giunta comunale di Savona è stata quindi approvato il posizionamento di tutti i banchi in vista dello spostamento il prossimo 21 novembre in via Paleocapa, in Corso Italia, (da intersezione Piazza Giulio II a intersezione con Via Dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare pedonale nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Guidobono, (tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza del Popolo).

I settori saranno divisi in alimentari, deperibili e non deperibili (18 posti), non alimentari (147), fiori (10) e produttori (5).

Lo scorso 27 e 28 Settembre gli esercenti concessionari di posteggi nel mercato appartenenti al settore non alimentare merci varie hanno effettuato la scelta dei posteggi nella nuova sede di ricollocazione.

"L'area di via Rella, individuata quale area disponibile per la collocazione di posteggi mercatali, non è stata oggetto di scelta da parte degli operatori e conseguentemente si è resa libera da occupazioni con posteggi del mercato del lunedì - viene spiegato nella delibera di giunta - per la collocazione di posteggi esclusivamente in regime provvisorio e qualora l'area sede degli stessi venga sottratta alla fruizione per motivi contingibili ed urgenti verranno utilizzate, le aree di Via Ratti e di Via Astengo nel tratto tra Via Montenotte e Piazza del Popolo precisando che l'occupazione di tale ultimo tratto di strada per le motivazioni predette, avverrà in modalità programmata lasciando quindi la stessa alla libera fruizione dei cittadini tranne nel caso di eccezionali necessità, mentre Via Ratti rimarrà libera ogni lunedì per eventuali occupazioni contingibili ed urgenti".

In Piazza del Popolo quindi saranno presenti i banchi del settore alimentare, i fiori e i produttori;i banchi del settore non alimentare merci varie in via Paleocapa (106), 7 in via Guidobono, 34 in Corso Italia.

In allegato la planimetria: