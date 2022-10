Ex Savam, incontro tra le istituzioni. Briano (sindaco Altare): "Condivisa strategia comune, primo passo aprire la strada in tempi brevi"

E' stata una vera e propria riunione fiume quella in programma nella giornata odierna ad Altare tra le autorità competenti per discutere delle aree ex Savam. Il paese come noto è stato diviso in due dopo la chiusura per motivi di sicurezza di via XXV Aprile e via Cesio.

Due i punti cardine emersi dall'incontro: la messa in sicurezza delle aree pericolanti per consentire in tempi brevi il ripristino della viabilità, come passo primario, e l'individuazione di una strategia comune per sviluppare successivamente l'intera zona.

"C'è stata grande disponibilità da parte di tutti gli enti intervenuti - spiega il sindaco Roberto Briano - La strategia da adottare è stata condivisa. L'obiettivo primario è riaprire la strada al più presto. Per fare ciò serve collaborare tutti insieme".

"La riunione è stata l'occasione per approfondire la conoscenza. I contatti ovviamente proseguiranno", precisa il primo cittadino.

Questa mattina intanto, attorno alle ore 10, commercianti e cittadini si sono radunati presso il palazzo comunale per manifestare il proprio dissenso (LEGGI QUI).

"Capisco il malessere della popolazione, ma bisogna avere un po' di tranquillità e rispettare le tempistiche. Noi amministratori non abbiamo la bacchetta magica. Stiamo lavorando con grande impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati", conclude il sindaco Briano.