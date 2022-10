Ex Savam pericolante, commercianti e cittadini scendono in piazza: "Dopo 30 anni Altare vuole risposte"

"Dopo 30 anni Altare vuole risposte": con questo slogan una folla si è riunita questa mattina davanti alla sede del comune.

La manifestazione è stata promossa da un gruppo di commercianti, nonché da qualche membro del comitato, in occasione della visita delle autorità competenti sul problema delle aree ex Savam.

Come oramai noto, da quasi un mese, il paese valbormidese è diviso in due dopo la chiusura al traffico di via XXV Aprile e via Cesio, a seguito di un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Tale provvedimento è stato adottato per le condizioni assai ammalorate dell'immobile.

Il sindaco Roberto Briano (e la sua giunta) ha incontrato i manifestanti.