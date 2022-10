Savona, chiude la storica Libreria Economica. L'ex titolare: "Grande rammarico, via Pia diventa ancora più triste"

"Ho dovuto chiudere mio malgrado, ora con un'altra serranda tirata giù via Pia diventa ancora più triste".

C'è grande rammarico nelle parole di Teddy Montarsolo, ex titolare della Libreria Economica, passata negli ultimi anni al marchio Mondadori, presente nel centro storico di Savona che ha chiuso nei giorni scorsi i battenti dopo anni di consigli dispensati e libri venduti sempre con il sorriso sulle labbra.

"Non ho trovato nessuno per gestirla, non ce la facevo più e dovevo metterci sempre di tasca mia - spiega Montarsolo - parecchie persone sono dispiaciute, mi dicono che è un peccato, ci sono rimasti male, la libreria infatti era molto sedimentata sul territorio".

La concorrenza di Amazon e degli acquisti online si è fatta sentire, ma gli appassionati della lettura non sono mancati negli anni.

"Si era formato un simpatico gruppo di persone particolarmente colti e parlavano di politica, di libri, davano respiro alla libreria, si era venuto a creare uno stare insieme importante" ha continuato l'ex titolare sempre pronto a dispensare consigli ai clienti.

Non erano mancate in passato anche le visite illustri.

"Ricordo che fece visita l'attore, regista e cantante Paolo Poli e anni fa venne anche Vittorio Sgarbi con tutta la sua troupe. Cercava libri rari e li aveva voluti anche gratis - ricorda sorridendo - quelle erano annate gloriose per la libreria, quando ancora non erano presenti altri 'concorrenti'".

La richiesta e i tempi si sono modificati nettamente, anche se il piacere di un libro non invecchia mai.

"La gente ora sa come sa vuole e prova a non chiedere suggerimenti anche se mi capitava ancora di dire la mia - conclude Teddy Montarsolo - purtroppo adesso c'è una produzione chilometrica di libri, ed difficile spulciare, però ci sono tanti libri bellissimi soprattutto italiani. Consigliarne uno? Lo scrittore Antonio Scurati e 'Gli ultimi giorni dell'Europa' su Mussolini. Se una persona cerca con pazienza lo spunto per leggere cose belle c'è sempre".