Tpl Linea: orari non scolastici e potenziamento servizi cimiteriali

Tpl Linea informa che, in relazione alla chiusura delle scuole, in base al calendario scolastico regionale 2022/2023 per il ponte del 1 novembre, il giorno lunedì 31 ottobre saranno in vigore gli orari non scolastici per il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese (CLICCA QUI). Non saranno pertanto in vigore tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”.

Inoltre, Tpl Linea comunica che, in aggiunta ai normali servizi diretti ai cimiteri dei comuni savonesi, per le festività dei Santi e dei Morti il servizio di trasporto pubblico verrà potenziato.

Ecco il dettaglio delle corse e degli orari:

comune di Savona

Martedì 1 e mercoledì 2 novembre verrà istituito un servizio navetta di collegamento con il cimitero di Zinola, con transito lungo via Nizza, con le seguenti partenze:

Savona piazza Mameli 9.30 10.30 11.30 15.30 16.30 17.30

Cimitero Zinola 10.00 11.00 12.00 16.00 17.00 18.00.

Comune di Vado Ligure - Servizio 31 ottobre, 1 e 2 novembre

Orario corse del 31 ottobre e 2 novembre

Vado L. (Bar Sport) 14.00 14.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 14.15 14.30 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 15.00 15.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 15.15 15.30 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 16.00 16.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 16.15 16.30 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 17.00 17.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 17.15 17.30 Vado L. (Bar Sport)

Orario corse del 1° novembre

Vado L. (Bar Sport) 11.00 1.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 11.45 12.00 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 14.00 14.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 14.15 14.30 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 15.00 15.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 15.15 15.30 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 16.00 16.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 16.15 16.30 Vado L. (Bar Sport)

Vado L. (Bar Sport) 17.00 17.15 Cimitero Bossarino

Cimitero Bossarino 17.15 17.30 Vado L. (Bar Sport)

Comune di Noli - servizio 1 e 2 novembre

Orario corse

Noli piazza Don Vivaldo 9.30 10.30 15.00 16.00 16.30

Cimitero - località Castello Monteursino 9.45 10.45 15.15 16.15 16.45

Voze cimitero (solo su richiesta)

Cimitero - località Castello Monteursino 10.15 11.15 15.45 16.15 17.15

Noli piazza Don Vivaldo 10.30 11.30 16.00 16.30 17.30

Percorso: piazza Don Vivaldo, S.S. 1 Via Aurelia, Via Defferrari, S.P. 54, Cimitero Noli e ritorno. Su richiesta alla partenza da P.zza Don Vivaldo, si raggiunge anche il Cimitero di Voze.

Comune di Loano - servizio 30-31 ottobre e 1-2 novembre

Loano 9.00 15.34

Cimitero Berbena 9.20 15.54

****

Cimitero Berbena 10.15 16.35

Loano 10.35 16.55

Comune di Albenga

martedì 1 novembre

Albenga Vadino 10.00 11.00 14.00 15.30

Piazza del Popolo 10.01 11.01 14.01 15.31

Pontelungo 10.03 11.03 14.03 15.33

Cimitero Leca d'Albenga 10.10 11.10 14.10 15.40

****

Cimitero Leca d'Albenga 10.45 12.00 15.00 17.00

Pontelungo 10.52 12.07 15.07 17.07

Piazza del Popolo 10.54 12.09 15.09 17.09

Albenga Vadino 10.55 12.10 15.10 17.10

Comune di Albenga mercoledì 2 novembre

Albenga Vadino 8.30 11.00 14.00 15.30

Piazza del Popolo 8.31 11.01 14.01 15.31

Pontelungo 8.33 11.03 14.03 15.33

Cimitero Leca d'Albenga 8.40 11.10 14.10 15.40

****

Cimitero Leca d'Albenga 9.30 12.00 15.00 17.00

Pontelungo 9.37 12.07 15.07 17.07

Piazza del Popolo 9.39 12.09 15.09 17.09

Albenga Vadino 9.40 12.10 15.10 17.10

****

Comune di Borghetto Santo Spirito martedì 1 e mercoledì 2 novembre

Capolinea via per Pineland civico 27 10.00 15.00

via per Pineland fronte civico 7 10.01 15.01

via Parioli civico 7 10.03 15.03

via Ponti civico 23 10.04 15.04

via Ponti civico 9 10.05 15.05

via 4 Novembre civico 1 10.07 15.07

via Viglieri - Salone delle Feste 10.09 15.09

Sp 1 Via Michelangelo civico 8 10.10 15.10

Sp 1 Via Michelangelo incr. Parco Andersen 10.11 15.11

Sp 1 Chiesetta 10.12 15.12

Capolinea Cimitero Rive 10.15 15.15

****

Capolinea cimitero Rive 11.30 16.30

Sp 1 incrocio per cimitero Rive 11.32 16.32

Sp 1 Chiesetta 11.33 16.33

Sp 1 via Michelangelo incrocio Parco Andersen 11.34 16.34

Sp 1 Via Michelangelo fronte civico 8 11.35 16.35

piazza Indipendenza civico 13 11.37 16.37

via 4 Novembre civico 10 11.39 16.39

via Ponti fronte civico 9 11.41 16.41

via Ponti civico 24 11.42 16.42

via Parioli civico 2 11.43 16.43

via per Pineland civico 7 11.44 16.44

Capolinea via per Pineland civico 27 11.45 16.45

****

Comune di Alassio martedì 1 e mercoledì 2 novembre

Solva 8.20 9.20 10.20 11.20 14.20 15.20 16.20 17.20

Hotel Diana 8.35 9.35 10.35 11.35 14.35 15.35 16.35 17.35

viale Gibb 8.38 9.38 10.38 11.38 14.38 15.38 16.38 17.38

hotel Majestic 8.42 9.42 10.42 11.42 14.42 15.42 16.42 17.42

Cimitero 8.50 9.50 10.50 11.50 14.50 15.50 16.50 17.50

Hotel Majestic 8.58 9.58 10.58 11.58 14.58 15.58 16.58 17.58

viale Gibb 9.02 10.02 11.02 12.02 15.02 16.02 17.02 18.02

Hotel Diana 9.05 10.05 11.05 12.05 15.05 16.05 17.05 18.05

Solva 9.20 10.20 11.20 12.20 15.20 16.20 17.20 18.20

Per ulteriori informazioni sui sevizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00) e il sito internet aziendale all’indirizzo www.tpllinea.it.