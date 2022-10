Ottobre De Andrè: finale con festa di compleanno per Leali e un Tapiro d’oro con “leali” tutto per lui (FOTO)

Un esordio sulle ali delle emozioni con il video dell’amico dei Fieui si caruggi e di Albenga Vittorio De Scalzi che ha cantato con il pubblico “Quella carezza della sera”. L’artista tanto amato, scomparso lo scorso 24 luglio, dal 2011 è sempre stato presente in tutte le edizioni si Ottobre De André. Con la voce rotta dall’emozione Gino Rapa, dal palco del Teatro Ambra di Albenga ha aperto così il penultimo appuntamento di “Ottobre De André”.

Un tutto esaurito anche in questo caldo sabato 29 ottobre, dopo i successi degli appuntamenti precedenti, che hanno regalato al pubblico momenti di svago, ma anche di riflessione.

Con artisti straordinari, i cosiddetti “trafficanti di sogni”, siamo giunti quindi al gran finale di Ottobre De Andrè.

Come di consueto, sono stati Dori Ghezzi e Antonio Ricci ad accogliere gli ospiti sul palco, trasformato per l'occasione nella cantina dei Fieui di caruggi: Fausto Leali, che ha scelto di festeggiare ad Albenga il suo compleanno, Giorgio Conte, fresco del Premio Tenco 2022 appena ricevuto a Sanremo, e Dario Baldan Bembo, per celebrare i quarant'anni del suo più grande successo “L'amico è”. Con loro Mauro Vero alla chitarra e Claudio Miceli al sax. Da sottolineare la partecipazione di tre straordinari musicisti storici di Fabrizio De André: Giorgio Cordini, chitarra e voce, Laura De Luca, flauto e voce e il vulcanico Ellade Bandini alla batteria. Come sempre, presente anche Franco Fasano, autore di tanti successi di Fausto Leali, tra cui la meravigliosa “Mi manchi”.Un altro pomeriggio di emozioni sulla notte di splendide e indimenticabili canzoni italiane di autori indimenticabili.

Non è mancato il momento di “chiamata all’azione”, promossa dal sindaco Riccardo Tomatis e dal consigliere comunale dell'opposizione Gerolamo Calleri per ricordare che la raccolta fondi per l’Ecocardiografo per l’ospedale di Albenga è sempre attiva e tutti possono partecipare con una donazione presso presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in Viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato UN ECOCARDIOGRAFO PER L'OSPEDALE DI ALBENGA, IBAN IT97 U 05034 49251 000000008541.

Domani, domenica 30 ottobre alle 10.30, sul lungomare Andrea Doria, l’inaugurazione della nuova piazza Fabrizio De André, alla presenza di Dori Ghezzi, Antonio Ricci, autorità civili, religiose e militari e tanti amici.

Albenga, dopo la cittadinanza onoraria a Dori Ghezzi nel 2015, rende ancora più forte il suo legame con Faber, uomo di mare e di campagna, proprio come la cittadina ingauna: metà campagna e metà turismo.