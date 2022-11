Cantiere di via Nizza a Savona, posizionata la nuova rotatoria provvisoria di Zinola

È stata posizionata da questa mattina la nuova rotatoria, provvisoria, nei pressi della chiesa di Zinola a Savona e non mancano le polemiche tra i residenti e i commercianti del zona.

La rotatoria è stata quindi creata sull'Aurelia tra il distributore Q8 ed il ponte sul Torrente Quiliano.

È confermato sul tratto il divieto h24 di fermata con rimozione forzata ed è stata istituita la circolazione rotatoria tramite il posizionamento di new yersey in plastica e collocata la segnaletica verticale di dare precedenza.

Verrà inoltre posizionato inoltre un pannello segnaletico che indica la circolazione rotatoria in immissione da via Nizza a via Quiliano e tracciate le isole spartitraffico a separazione dei flussi veicolari e una relativa canalizzazione in immissione sulla rotatoria.

Nel frattempo continuano i lavori per il restyling della passeggiata ciclopedonale sul lato monti della tratta di Corso Vittorio Veneto fra Vico delle Maone e via Cilea e dall'intersezione con quest'ultima fino al civico 29 di via Nizza incluso il tratto all'altezza della caserma dei vigili del fuoco.

Entro la fine della settimana l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi incontrerà la ditta appaltatrice dei lavori per fare il punto sulla partenza degli interventi di riqualificazione del waterfront stoppati per via del caro dei materiali. Inoltre verrà fatto il punto sulla chiusura della galleria di Piazzale Amburgo che si collega con la rotonda di Corso Svizzera. I lavori dovevano iniziare a fine agosto ma erano slittati. Si prevedono importanti disagi sia sulla direttrice di via Stalingrado che nella sottostante via Nizza.

Sarà presente un divieto di circolazione veicolare in Corso Svizzera (tra via Nizza e Piazzale Amburgo) con una direzione obbligatoria diritto (verso via Stalingrado) in uscita dal cancello del Mercato Ittico e la conferma del dare precedenza in immissione su Piazzale Amburgo.

Sarà posizionato inoltre il preavviso di strada chiusa in direzione di via Nizza all'altezza di Piazzale Amburgo - lato monti in adiacenza al distributore di carburante Agip e predisposto un transennamento in Corso Svizzera, lato a monte ed a mare del tunnel ferroviario.