Bilancio di previsione per i porti savonesi, il senatore Basso (Pd) sta coi sindaci: "Le risorse siano eque, anche sul Ponente"

“Condivido le preoccupazioni sollevate dai sindaci savonesi: l’Autorità di Sistema Portuale e la Regione Liguria non stanno tenendo nella giusta considerazione le infrastrutture savonesi. In questo momento vi sono miliardi di euro investiti su portualità e infrastrutture, il tema non è togliere a Genova ma investire in maniera importante anche nel Ponente Ligure, tenendo conto degli ottimi risultati che gli scali savonesi e il sistema economico di Savona stanno realizzando”.

Così il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso rispetto alle preoccupazioni sollevate dai sindaci del savonese.